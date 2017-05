10 Sentidos se vuelve un 'voyeur'

El festival 10 Sentidos se vuelve un mirón que se cuela en la intimidad. El certamen, a través de las dos coproducciones que apoya en esta edición, se convierte en un 'voyeur' que indaga en las relaciones humanas.

Es lo que tienen en común las dos propuestas de las compañías valencianas Teatro de lo Inestable y Caterva Teatre, las elegidas para configurar dos montajes ex profeso para la cita cultural. Sólo había una condición indispensable: que ambas ahondaran en el lema de esta edición 'PorMayores'.

Así, tal y como explicaron ayer Araceli Isaac y Maribel Bayona, de Inestable, 'El acto más hermoso del mundo', que se podrá ver hoy en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, ha recurrido a seis actores mayores para abordar la sexualidad en la tercera edad. «Nos han dado lecciones de libertad personal», aseguró ayer durante la presentación Bayona, creadora del texto junto a Rafa Palomares.

La de Inestable se verá en la Plaza del Ayuntamiento y la de Caterva, en el Patio de la Beneficencia

El espectáculo rompe «tabúes y clichés» en torno al sexo en la vejez a través de seis intérpretes, -algunos jubilados- que se desprenden de prejuicios y vergüenzas. Es más, en la pieza intervienen también hasta 30 personas mayores no profesionales que estos días han participado en un taller de danza. Así, en cada una de las cuatro historias que componen el montaje, el espectador se asomará, incluso, a la intimidad de un dormitorio.

Para Inestable ha sido todo un reto «salir de su sala», comentó Isaac. Sin embargo, han roto las barreras y hoy estrenarán una obra que retrata «con naturalidad» las relaciones sexuales en una vejez que, no obstante, invita a vivir la vida a cualquier edad.

Por su parte, los responsables de Caterva Teatre, Rober de la Fuente y Fernando Soler, continúan con su línea de teatro íntimo y en 'Baix de la mar' trasladan una particular cocina al Patio de la Beneficencia. «Son las historias de tres jóvenes que se sienten viejos», afirmaron. Tanto que, también abordando las íntimas relaciones personales, invitan al público a ser testigos de los problemas de incomunicación que sufren personajes que tienen el valor de hablarse de sentimiento. «Abordamos lo no dicho, lo que no nos atrevemos a decir. Rompemos las barreras de la intimidad», aseveró Soler.

La obra se estrenará el martes y el miércoles en un espacio en el que apenas podrán asistir medio centenar de espectadores.

Ambas coproducciones esperan que su inclusión en la programación de 10 Sentidos, que se desarrollará hasta el 21 de mayo, sirva como escaparate para que ambas propuestas puedan «girar» y verse en más ocasiones. Asimismo, desde Inestable confesaron ayer que trabajan en la futura adaptación de 'El acto más hermoso del mundo' para poder subirse a las tablas.