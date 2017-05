Nuria Espert: «Es necesario recobrar el amor teatral que había en Valencia»

El teatro tiene la virtud de conseguir una especie de milagro cotidiano: los móviles apagados un par de horas, un patio de butacas emocionado, la catarsis del espectador... Y todo por la fuerza de la palabra sobre el escenario. No es fácil lograr la épica en un teatro, pero Nuria Espert (Hospitalet de Llobregat, 1935) sostiene que 'Incendios' lo consigue. Será por promoción de la pieza o por convencimiento profesional, pero la dama del teatro afirma que el texto de Wajdi Mouawd es «una obra muy especial». Agregó: «Decir esto en una carrera larga como la mía no es fácil». Así empezó Espert la presentación de 'Incendios', que ayer se estrenó en el Principal donde estará en cartel hasta el 21 de mayo, apenas una semana y media. Nada que ver con la época, recordó, en la que los actores «pasaban tres o cuatro meses en esta ciudad representando una obra», recordó. «Todo eso ahora parece u un sueño, pero es necesario recobrar todo aquel amor teatral que había en Valencia y que ahora no sé si existe todavía, me temo que no tanto», enfatizó.

No supo concretar cuánto tiempo hace que no pisaba el escenario de la calle de las Barcas, pero es un espacio «lleno de recuerdos cariñosos» que, añadió, «ha pasado muchas vicisitudes». Espert recala en el Principal tras 100 funciones de 'Incendios', que narra la historia de dos hermanos que, tras fallecer su madre, inician una búsqueda que permitirá conocerse ellos y conocer a su progenitora. La actriz encarna a una mujer violada y humillada que no ha perdido su dignidad: «Es el personaje con el que más de acuerdo estoy como persona».

Con esta obra Espert, confesó, vuelve a sentir «esos cinco minutos de miedo escénico». Para ella, «el teatro es ahora mi respiración» y se dedica a él desde niña. «Dejé el colegio a los 15 años para formar parte de la compañía del teatro Romea. Cuando me di cuenta ya estaba envenenada», recordó.

En la pieza figuran 23 personajes a los que dan vida ocho actores. En palabras de la premio Princesa de Asturias de las Artes, «desgraciadamente no hay un texto más actual que 'Incendios' con profundidad, crudeza, belleza, violencia y poesía». «Lo que representamos sobre el escenario está en los telediarios, hay millones de personas detenidas en las fronteras, perdidas, destruidas por la crueldad que están viviendo, atrocidades, muertos en el Mediterráneo.... 'Incendios' habla de todo eso», explicó. «La pieza nos ha hecho a todos más humanos y más sabios», sentenció la productora de la pieza, Pilar Yzaguirre.

La artista, que ensalzó la dirección teatral a cargo de Mario Gas («Me atrevería a decir que es su mejor trabajo», dijo), afirmó que las palabras de Wadji Mouawd «penetran en el alma y remueven todo eso bueno y malo que tengas dentro». La veterana intérprete aseguró que la obra «dejará huella en el público». Yzaguirre se mostró más vehemente: «El espectador sale destrozado». Espert agregó: «Es una función catártica. El público grita y se pone en pie a los cinco minutos del final. Después de la representación lo habitual en la mayoría de obras es dar la enhorabuena, pero en 'Incendios' el público nos da las gracias». La actriz Lucía Barrado añadió que la pieza deja un poso en el espectador: «Unos reflexionan y otros se van a celebrar la vida».

'Incendios' es «la historia de una búsqueda personal, de silencios, de palabras y sobre el perdón», en palabras de Alberto Iglesias, que junto a Laia Marull, Carlota Olcina, Àlex García, Ramón Barea y Germán Torres completan el reparto.