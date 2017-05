El audiovisual valenciano da un golpe sobre la mesa

Se configuraron hace tres años. Ya había cerrado RTVV. Comenzaron a unirse y, durante este tiempo, han crecido hasta el punto de convertirse en la entidad con más socios entre las productoras de la región. La Asociación Valenciana de Empresas de producción audiovisual y productores independientes (Avant) ha logrado unir en este tiempo a una treintena de mercantiles que ayer se presentó en sociedad con una nueva presidenta y junta directiva.

Toca reivindicarse, aunque se mantengan en las trincheras en las que, aseguraron, llevan trabajando desde siempre al margen de las ayudas y de la televisión pública. «No somos empresarios. Esta es nuestra visión del sector y de la industria», aseveró Lorena Lluch, nueva presidenta de Avant. «Siempre hemos estado a la sombra de Canal 9 y hemos sobrevivido porque no éramos dependientes de la cadena. Cuando la televisión cerró, parecía que el sector iba a desaparecer pero nuestro objetivo es que, independientemente de este medio y de las ayudas públicas, siga habiendo industria», dijo.

Con ella coincidió el vicepresidente de la asociación, Miguel Llorens, quien aseveró que «RTVV no es para las productoras, es para la ciudadanía. Si no es para todos, es mejor que no exista». Insistieron en la necesidad de un código ético y reiteraron que el nuevo medio de comunicación público debe tener una función social «alejada del clientelismo de otras épocas».

«Si la televisión no es para todos los valencianos, es mejor que no exista», afirman

En tres años, Avant se ha convertido en la entidad con más productoras asociadas de la región

«Nosotros creemos en la creación., no en la idea de fabricar cosas. No somos cazadores de subvenciones, no sabemos hacerlo porque no lo hemos hecho hasta ahora. Debemos impulsar un nuevo modelo de televisión, con productos que se valoren más allá del rédito de la audiencia. Antes había un sistema clientelista», dijo Rafa Molés.

Sus posiciones chocan con las de otros representantes del sector que ha lamentado durante los últimos años. «Puede parecer contradictorio, pero aquellos que han estado enarbolando la bandera del sector eran los que vivían a su sombra», afirmó.

Y aunque fueron «disidentes» del proyecto inicial de la nueva RTVV, insistieron en que hay que darles tiempo y no presionar. «Lo única que queremos es cerrar nuestros contratos para comenzar a poner en pie los trabajo audiovisuales», manifestaron.

Las 30 empresas representadas en la entidad son conscientes de que hay más asociaciones en su sector. Ellos se erigen como los independientes, los que han salido fuera de la Comunitat, los que han buscado formas de subsistir de forma «sostenible» y defienden una competitividad sana entre la industria. Por ello, huyen de las polémicas. Y eso que el anterior presidente de la entidad, César Martí, ha sido uno de los seleccionado por la nueva directora de RTVV, Empar Marco, como miembro encargado de la revisión de propuestas de programas del Alto Consejo Consultivo. El nombramiento ha generado cierto malestar y el fantasma de las incompatibilidades sobrevuela el ambiente del audiovisual valenciano. Desde Avant «no quieren entrar en guerras entre asociaciones». «Navegamos en el mismo barco y tenderemos la mano siempre, aunque haya discrepancias sobre algunos procedimientos», aseveró Lluch.