Un exsubdirector del IVAM niega ilegalidades en contratos

Juan Bría, exsubdirector de Gestión Interna del IVAM, aseguró ante la jueza que la que fuera directora de la institución Consuelo Císcar no le realizaba «imposiciones» y negó cualquier clase de irregularidad en la contratación de la revista 'Cuadernos del IVAM'. Bría, el primero de los investigados en la causa que investiga las presuntas irregularidades en el museo durante la época de Císcar, se pronunció así en su declaración ante la jueza. El acusado respondió únicamente a las preguntas formuladas por la jueza, el fiscal y la Abogacía de la Generalitat y se limitó a explicar los procedimientos de contratación de las publicaciones.

En la causa se cuestiona la contratación de los servicios de edición de los 20 números de la revista 'Cuadernos', con un coste de 2,3 millones de euros, donde presuntamente hubo fraccionamiento y adjudicación directa. Al respecto,defendió que se decidió adjudicar este servicio a una empresa en concreto porque se quería llegar a un público determinado con una calidad delimitada y este objetivo no lo facilitaban todas las mercantiles. Expuso que no se realizó nada de manera ilegal y que los contratos obedecían a unos servicios de calidad. Por otro lado, Bría aseveró que la extitular no le imponía nada en su trabajo ni le daba órdenes concretas que fueran contra su criterio. Está previsto que mañana comparezca también en el juzgado el técnico de acción exterior, Jorge García Vallés; mientras que la próxima semana será el turno del exsubdirector de Publicaciones, Norberto Martínez.

En esta causa también están investigados el exsubdirector de Administración, Juan Carlos Lledó; la exsubdirectora técnico Artística, Raquel Gutiérrez; el empresario Enrique Martínez; Pilar Mundina, asistenta personal de Císcar; y María Ángeles Valiente, jefa de Departamento de Desarrollo en el museo.