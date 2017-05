«Somos como los Rolling Stones, pero nuestra música es mejor»

Dicen que no hay chiste gracioso que no ofenda a nadie, pero Les Luthiers vendría a ser la premisa que refuta esta hipótesis. El humor inteligente y atemporal es el sello personal de este veterano grupo argentino, que ha logrado que sus espectáculos perduren durante el casi medio siglo que llevan recorriendo escenarios de todo el mundo. Tanto es así que su última propuesta, ¡Chist!, es a la postre una antología de sus mayores éxitos que, apenas sin revisión, funcionan igual o mejor que cuando fueron concebidos, algunos de ellos en la década de los 70.

"No tratamos de concentrar nuestra carrera en un espectáculo, sino que fuimos al cofre de los tesoros y elegimos los mayores éxitos que estaban en nuestro recuerdo y en el recuerdo del público; por suerte nos sobra material para una próxima antología", explica Marcos Mundstock bajo la atenta mirada de sus compañeros de escenario, siempre listos para insertar una gracieta que aligere cualquier gesto de seriedad. "Encontrarán un humor de mucha calidad, noble, hecho con buenos recursos, buena calidad musical; un espectáculo francamente desorbitante desde el principio hasta el final", canturrea Carlos López Puccio para rematar la presentación.

¡Chist! fue su primer espectáculo desde la muerte de uno de sus componenes originales, Daniel Rabinovich. "Estamos de duelo, se nos ha muerto un hermano", concede Mundstock con gesto serio. "El único atenuante para el dolor es que nos fuimos preparando desde hace tiempo, aunque cuando sucede es terrible, y en algún momento decidimos, con la anuencia de Daniel, seguir trabajando en algo que nos encanta, que hacemos bien y que es el oficio que tenemos". El actual universo Les Luthiers está formado por seis componentes "titulares": Marcos Mundstock, Carlos Núñez Cortés, Jorge Maronna, Carlos López Puccio y, en el lugar de Rabinovich, Tato Turano y Martín O"Connor, dos "reemplazantes" clásicos del grupo que han pasado a formar parte del equipo titular. "Imagínese que un entrenador pueda contar con los mejores jugadores del momento y de toda la historia, pues esto es Les Luthiers ahora", abunda Mundstock.

Un espectáculo caracterizado por la creatividad, el ingenio y la ironía del fenómeno Les Luthiers, que celebra casi medio siglo de existencia con un recorrido de dos horas por sus obras más aplaudidas; piezas como "La Comisión", "El Bolero de los Celos", "Educación sexual moderna" -a la que añaden uno de sus artilugios sonoros: un campanófono-, o "Solo Necesitamos", un dúo folk de ecologistas "interpretado por dos señores poco lúcidos" que se representa por primera vez en España.

Humor universal

Aseguran que no hay truco, sino consigna, para lograr el tipo de humor que representan. "Jamás hacemos personajes cotidianos o humor de actualidad, porque la actualidad pasa de moda. Hacemos humor con contenidos lo más universales, duraderos y profundos posible, y a la vez un humor eficaz donde la gente se ría. Es un orgullo que cada vez que nos ve la gente siente nuestro humor como si fuera nuevo", explica López Puccio asomando una sonrisa curiosa bajo el bigote. Mundstock puntualiza que su humor sí es de actualidad, solo que evita citar los nombres del periódico de esa mañana.

"Nuestro número de los políticos corruptos tiene casi 20 años y ya no tiene actualidad porque no quedan políticos corruptos, pero lo seguimos haciendo y, como no nombramos a ninguno en ese momento, nos sirve para si hubiera alguno en futuro", ironiza. Medio siglo haciendo reír les confirma que el humorismo no ha cambiado mucho, "pero sí los soportes" y señalan en concreto el auge de la televisión que, lamentaron, "abarató" y "empeoró" el arte que defienden. "Pero en el humor, un buen chiste contado en la sobremesa entre amigos tiene la misma calidad y el mismo efecto que hace 50 años".

Su vigencia en el escenario les ha llevado a ser comparados desde hace años con los Rolling Stones -"aunque nuestra música es mejor", bromea López Puccio-. No es desatinado el símil. Cada uno en su esquina del ring, a estos sabios del humor les sucede como a a Sus Satánicas Majestades; continúan imbatibles en lo suyo y el espectador sospecha que aún no ha llegado sucesor digno para retirarlos. Sin alarde alguno, los argentinos confirman el pálpito: "Los Beatles fueron los Beatles y no hubo otros; Les Luthiers son Les Luthiers y puede haber algo parecido pero, humildemente, creo que no habrá otros".