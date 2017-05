El primer DocsValència arranca al ritmo de The Rolling Stones

La primera edición del Festival Internacional de Cine Documental DocsValència Espai de No Ficció se inaugurará este jueves, 11 de mayo, a partir de las 20.00 horas, el patio gótico del Centre del Carme con la proyección de 'Olé, olé, olé: un viaje a través de América Latina', de Paul Dugdale.

No es la primera vez que el realizador inglés, especializado en filmar a grandes estrellas de la música --tiene en su haber documentales sobre Lenny Kravitz, Adele, One Direction The Prodigy o Coldplay, entre otros--, dirige una película sobre los Stones. Ya lo hizo con 'Sweet Summer Sun: Hyde Park Live', la película que recoge el concierto que en julio de 2013 dieron "sus satánicas majestades" en el parque londinense.

El documental que inaugura este jueves DocsValència sigue a The Rolling Stones por su reciente gira 'América Latina Olé' a través de América Central y Sudamérica, ruta que se volvió posible con el fin de las restricciones a Cuba en 2015. Después de visitar Chile, Argentina, Colombia y cinco naciones más, el grupo culminó su tour en este país, a pesar de todos los problemas logísticos, e hizo historia al ser la primera banda de rock en tocar frente a una audiencia de más de un millón de personas en La Habana, recuerda el certamen valenciano a través de un comunicado.

Además de las "espectaculares" escenas del concierto que se recogen en la cinta, Paul Dugdale ha plasmado también los momentos cotidianos de los integrantes de la banda, la complicidad entre ellos y sus encuentros improvisados con músicos locales.

La cinta muestra también instantes únicos de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts, relajados en el backstage antes de salir al escenario, y la emoción de unos fans que, en la mayoría de casos, no podían creer lo que estaban a punto de presenciar.

Diez días de cine

Se trata, subrayan desde DocsValència, de "una espectacular proyección para iniciar el festival, que nos llevará a través de diez días de buen cine documental con 37 películas, encuentros con realizadores y conferencias de expertos en este género cinematográfico".

La entrada a la inauguración es gratuita hasta completar el aforo. Asimismo, el domingo 21 de mayo habrá una segunda oportunidad para presenciar 'Olé, olé, olé: un viaje a través de América Latina', en la carpa Docs a la Plaça, ubicada en la Plaça del Col·legi del Patriarca.