Figuras emergentes de la danza, en el Certamen Coreográfico 10 Sentidos

valencia. El Festival 10 Sentidos celebra de nuevo su Certamen Coreográfico, un encuentro que en los últimos años se ha convertido en lugar de encuentro de las nuevas figuras emergentes de la danza dentro y fuera del panorama nacional. Las 10 piezas que se presentan han sido seleccionadas valorando la calidad e innovación, pero también teniendo en cuenta que fueran creadas ex profeso o que guardaran relación con el lema de esta edición 'PorMayores'.

A esta cita, organizada en colaboración con Las Naves, a la que han concurrido compañías, artistas y colectivos nacionales e internacionales, se han presentado más de 250 piezas de pequeño formato. La Sala Zircó acoge el encuentro los días 10 y 11 de mayo.

El jurado de profesionales de las artes escénicas encargado de elegir la pieza ganadora se encuentra integrado por Guillermo Arazo (Las Naves), Claudio Kogon (Codirector Suzanne Dellal Center of Dance and Theater de Tel Aviv), Ofra Idel (directora artística de Machol Shalem Dance House), Marc Olivé (Mercat de les Flors), Mercè Luz (responsable cultural de la Fundación ONCE), Cedric Lambrette (cofundador del Copenhagen International Choreography Competition) y Mojca Jug (directora artística del festival Mladi levi de Eslovenia). El premio del Certamen cuenta con una dotación económica de 2.000 euros mientras que el premio del Público es meramente simbólico, y será otorgado por los espectadores que asistirán al certamen en vivo.

Las piezas que formarán parte de la competición pertenecen a Fernando Troya (Amsterdam), a Chey Jurado (Badajoz), Roni Chadash (Tel Aviv), Yanel Barbeito (A Coruña), Gobi Dance Company (Budapest), Tiempo tras tiempo (Onil), Paloma Muñoz (St. Just Desvern), La Taimada (Vilafranca del Penedés), Joaquín Collado (Bruselas), y Charbon (Génova).

El festival 10 Sentidos, que se celebra hasta el día 21 de mayo en Valencia está patrocinado por Caixa Popular.