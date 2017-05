A vueltas con el homenaje a Azorín

El homenaje al escritor alicantino José Martínez Ruiz 'Azorín' está dando mucho que hablar y ha enfrentado a la Conselleria de Cultura y al Partido Popular. Fue precisamente ayer cuando el presidente del PP en Alicante, José Císcar, lamentó que el conseller de Cultura, Vicent Marzá, siga sin declarar 2017, cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte del autor alicantino, como el 'Año Azorín'.

A finales del año pasado, Les Corts acordó de manera unánime con el apoyo de todos los grupos instar al Consell a hacer esta declaración. Para Císcar no se ha producido tal iniciativa, lo que calificó ayer de una «incongruencia» si se tiene en cuenta que «el Senado de España, a petición del PP», sí declarará esta efeméride.

La oposición también denunció que Cultura no hace caso al acuerdo de Les Corts, «con la excusa de que ya se celebra en 2017 el 'Año Blasco Ibáñez'». «La Conselleria vuelve a actuar de manera sectaria al no conceder el mismo reconocimiento a dos escritores universales de nuestra región ya que no es incompatible que en este año se celebren ambos acontecimientos».

Por su parte, la Conselleria replicó ayer al síndico popular, tras las preguntas de LAS PROVINCIAS, y enumeró las distintas actividades que están teniendo lugar durante este ejercicio para honrar la memoria del escritor alicantino. Entre ellas, la reciente inauguración de una muestra en la Biblioteca Valenciana con los fondos documentales que posee la institución y la próxima edición de un cómic, con 2.000 ejemplares, para repartir entre los escolares de la Comunitat. Se trata, según la Conselleria, de un texto adaptado de ocho obras del autor alicantina como 'la voluntad', 'Fabia linde', 'El paraguas', 'El pie de la duquesa', 'El fin del mundo', 'la mariposa y la llama', 'Un mundo que se acaba y 'Un cuento de Navidad'. Sin embargo, para el popular, «los actos de homenaje a Azorín que la Conselleria tiene programados no se corresponden con la dimensión literaria y humana que el alicantino tiene para esta tierra». A este respecto, recordó ayer que el Senado tramitará hoy «el reconocimiento de 2017 como 'Año Azorín' con la participación nacional en el congreso internacional que se dedicará al autor y la reedición de algunas de sus obras políticas más importantes». Mientras, «la Generalitat participa apenas con 13.000 euros en la cita y casi no se compromete a dar a conocer la gran obra literaria, humana y política del escritor», reiteró Císcar.

El departamento que dirige Vicent Marzá defendió su implicación en la conmemoración de los 50 años del fallecimiento del escritor. No obstante, en la respuesta ofrecida al grupo popular en Les Corts, tras la pregunta realizada en enero de este año en la que se le interrogaba sobre cuándo iba a declarar el 'Año Azorín', el conseller hace referencia a los actos y actividades, pero no hay ninguna mención esa declaración oficial. Es más, Cultura enumera no sólo las exposiciones o la edición del cómic, sino también su colaboración con el Ayuntamiento de Monóvar -pueblo natal del novelista y ensayista- y la puesta en marcha de una guía de lectura en todas las bibliotecas públicas.

No ha sido esta la única polémica en torno a la figura de Azorín. En la pasada edición de la Fira del Llibre de Valencia, sus organizadores se olvidaron de honrar su memoria, tal y como publicó este diario. Y eso que la 52º edición del certamen literario, era la feria de las efemérides. No hubo rastro de actos de homenaje al autor alicantino cuando sí se celebraron tributos a Blasco Ibáñez, por el 150 aniversario del nacimiento del escritor; del centenario del alumbramiento de la poeta Gloria Fuertes; del 75 aniversario de la muerte del poeta y dramaturgo alicantino Miguel Hernández; o los 25 años de la defunción del valenciano Joan Fuster.