La verdad de Joël Dicker en Valencia Negra

Bendecido por el crítico literario Bernard Pivot, Joël Dicker (Ginebra, 1985) rompió casi todos los récords editoriales con 'La verdad del caso Harry Quebert'. El título fue un 'best-seller' mundial que le granjeó al autor suizo un éxito planetario con apenas 28 años. Valencia Negra invitó ayer al popular novelista. Como un ejercicio de honestidad o de marketing (nunca se puede saber al 100%), el autor trató de tumbar los clichés respecto a su persona. «Sufro un poco ante la imagen que se da de mí, es decir, la de un escritor que ha triunfado muy pronto sin la experiencia que se cree que debe asegurar el éxito, y la imagen real». Antes de publicar la historia de Marcus Goldman, el joven literato que protagoniza también 'El libro de Baltimore', Dicker escribió varias novelas sin lograr el favor de ningún editor. «El éxito lo garantiza el trabajo», aseguró. Defendió que le echa horas y horas a su profesión y que se esfuerza, porque para él escribir es «un placer, tanto si después el texto tiene lectores como si no». Cuando se escribe, remarcó, no se sabe si el libro tendrá o no éxito.

¿Quién es Joël Dicker?«No soy Marcus Goldman», aseveró durante la rueda de prensa. «A veces cuando me preguntan sobre los paralelismos de mis novelas con otros títulos no sé si quedo como un idiota ignorante, pero no lo he leído todo», argumentó. De hecho, el narrador suizo no conoce 'La verdad sobre el caso Savolta', la novela de Eduardo Mendoza, cuyo título es similar al de Dicker y también la trama de ambos libros varía a golpes de informaciones periodísticas, personajes terceros, giros, etcétera.

El autor suizo no lee literatura española, pero sí frecuenta los novelistas rusos. «Lo que me da ganas de escribir es la fuerza de los clásicos rusos. La literatura rusa me ha marcado profundamente», aseguró. Además, defendió, al margen de la francesa, a «los escritores americanos porque te conectan con la tierra».

Dicker mostró su satisfacción por participar en Valencia Negra, un festival de género 'noir' que no cierra puertas a otro tipo de literatura. El escritor abogó por eliminar «etiquetas, géneros aislados o barreras infranqueables, ya que clasificar la literatura en cajas o en compartimentos estancos no es bueno». A él no le gusta ser encasillado, aunque entiende que etiqueten sus obras. «No me interesan las novelas autobiográficas, a mí me gusta escribir ficción y el género de aventuras en el sentido más amplio, porque ésta ofrece numerosas posibilidades. El personaje de Marcus Goldman me permite profundizar entre el territorio de la posibilidad y la realidad», apuntó el novelista, quien citó 'La isla del tesoro' y 'Los tres mosqueteros'.

Dicker calificó de «realmente banal» la historia de 'La verdad sobre el caso Harry Quebert'. Fue categórico: «La literatura nace de la banalidad». Y añadió otro pilar fundamental de la creación literaria: «el ambiente», que permite que «salte la chispa», que atrape al lector, que le invite a un «juego» para que construya la novela en su cabeza «con toda libertad». «Nuestra vida es banal y necesitamos algo que nos lleve a otra dimensión, como la literatura», sostuvo.

Por la tarde, el novelista tuvo un encuentro, presentado por Ramón Palomar, con sus lectores en el Ateneo Mercantil. Allí aseguró que se dedica a la literatura porque le permite «ser independiente», ya que sólo depende de él para escribir; que se no puede controlar si un libro tendrá o no éxito, y volvió a constatar que las claves para escribir mejores es «trabajar, trabajar, trabajar. Nunca se trabaja demasiado».

¿Quién es Joël Dicker? Según sus palabras: «Soy un escritor aún demasiado joven que estoy buscando lo que me gusta y lo que no». No tiene producción novelística suficiente, admite, para saber cuáles son sus obsesiones como escritor, «su Santo Grial».