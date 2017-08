«En la Comunitat se hacen buenas obras, el problema es que sólo duran una semana»

De Alicante a Washington, pasando por Nueva York. Si de la vida del actor Aarón Cobos (Alicante, 1984) se pudiera hacer una película, claramente podría llevar este título. El intérprete, curtido en mil y un musicales en España, decidió en 2016 hacer las maletas y marcharse a EE UU para probar suerte en la industria norteamericana. Pasó por Miami, para terminar en Nueva York. Aunque trabajó de camarero, logró formar parte del elenco de 'In the Heights', un musical impulsado por el reconocido creador y compositor Lin-Manuel Miranda, autor de 'Hamilton'. Cobos atiende a LAS PROVINCIAS desde Washington, en cuyo teatro Gala representa el exitoso espectáculo. Lo hace tras una función matinal a la que ha asistido hasta la mismísima hija del expresidente Obama.

¿Cómo llega un alicantino a triunfar en la cuna de los musicales?

La palabra triunfar es muy grande. Para mí, el éxito es la capacidad de estar feliz. Pero trabajar aquí fue mi sueño desde pequeño, por el que he estado luchando. A veces, te traces un camino recto lleno de objetivos y, sin embargo, la vida te va llevando por otros mejores. Antes de venir a Nueva York, pasé por Miami. Hice una obra de teatro. Después, ya en Nueva York, en mi quinta semana aquí, Luis Salgado me eligió en una audición. Para mí, es un ejemplo a seguir a muchos niveles, sobre todo en lo artístico. Pero no es un camino fácil. He trabajado de camarero para pagarme la habitación y la comida.

¿Qué personaje interpreta en el musical?

Ahora soy parte del elenco, pero me estoy preparando para el papel de Sonny, que es el primo del protagonista. Es un orgullo poder formar parte de una producción de tanta calidad, que, además, se representa en más de un 70% en español.

En 2016, cogió las maletas y emprendió su marcha hacia EE UU. Aseguró en aquel momento que se marchaba de España porque aquí los actores tenían un sueldo de cartón y vivían bajo condiciones de precariedad...

No quiero ser polémico, pero mi crítica no era hacia la profesión sino hacia el sistema. Todos hemos visto que los primeros recortes por la crisis han sido en cultura. Los hemos visto reflejados en el cine, en la televisión, en proyectos grabados que no se han expuestos, en productoras que han cerrado. Y los actores nos adaptamos, porque queríamos seguir trabajando. Pero mucha gente se aprovechó de la situación, que afectó a al capital humano, no sólo a los actores, sino también a los técnicos. Se han aprovechado de los trabajadores. Nos bajamos los cachés y algunas empresas sólo se interesaron por ver si podían ganar más dinero.

Se le ha podido ver en 'Hoy no me puedo levantar', 'Mamma Mia!', 'High School Musical', 'My Fair Lady' o 'Priscilla, reina del desierto'. Muchos actores aseguran que el musical es toda una escuela para los intérpretes.

Es que curte tanto... Tienes que estar siempre entrenando como si fueras un deportista de elite. Te cuelgas de cuerdas, acrobacias, saltos, mueves mesas mientras estás cantando... Te obliga a estar dando siempre el do de pecho en cada actuación. Por eso, muchos artistas famosos no se dan cuenta hasta que lo viven y tienen que tener un sustituto para hacer todas las representaciones.

Pese a que hay que ser multidisciplinar, a veces a los musicales se les infravalora.

Eso sólo pasa en España. El género es lo más parecido a la revista. Nos llaman titiriteros y revisteros. En EE UU hay una admiración a los artistas porque las escuelas desde pequeños existe la posibilidad de escoger esta disciplina. Desde bien pequeño se aprende lo sacrificado que es, el esfuerzo que supone.

¿Se ve trabajando en la Comunitat

Claro. Pero es que me veo trabajando en cualquier lado. He trabajado en televisión durante cinco años. También me gusta mucho enseñar. Ahora es momento de pisar el escenario, de estar delante de las cámaras. Pero no descarto montar algo en el futuro. En la Comunitat se hacen cosas estupendas, obras y montajes de calidad, pero el problema es que solamente duran una semana o se representan los fines de semana durante un mes.