Y se desataron dos fuerzas en Sevilla.

Dos toreros se desataron en Sevilla camino de Madrid. Ferrera y Roca Rey. Fueron la sensación ferial. Con registros artísticos muy diferentes. La maestría frente al arrojo. No importa ni es contradicción, en el toreo hay muchos caminos que conducen a la gloria. Diría más, en tiempos en los que priva una uniformidad desesperante y dañina, se agradece. Hasta el moño de la globalización que todo lo degrada y a todos alcanza. Ahora más que nunca hay que decir que en la variedad está el gusto. Y la virtud. La veteranía y la novedad son elemento diferenciador entre ambos; sólo la ambición, también las agallas, son punto de coincidencia, ni uno ni otro son de los que mudan el color frente al toro. Más pulido el primero, será la edad; más trasgresor el segundo, será la edad. En realidad dos fieras desatadas que desataron el miedo ajeno. Emocionaron, que es la consecuencia más deseada. Los dos, duro peaje, tienen el cuerpo cosido a cornadas. El primero fue de cocción lenta en el duro campo del torismo; lo del segundo ha sido un relámpago que habitó desde el primer día en el mundo de las figuras. El caso es que en esta feria, Extremadura, Perú y Sevilla, caprichos de la historia, se han dado de nuevo la mano en fantástica aventura de emociones y riquezas. Casualidades.

No les hablo de Ferrera y Roca como de una pareja al modo que se entiende en el toreo. No cabe porque son generaciones diferentes y no sería justo, y porque el sistema apenas les permitirá coincidir en algún cartel y hasta es posible que sea bueno que cada cual siga su camino, al fin y a la postre de esa forma no les ha ido mal. Sólo los traigo a colación como protagonistas triunfales, como los impactos de la feria por encima de las orejas cortadas, con la intención de poner en valor su paso por Sevilla. Y porque ahora, acabada la Feria de Abril, cuando ya ha comenzado la marcha hacia San Isidro, la expectación en torno a sus nombres ha crecido. Madrid es la plaza definitiva en la carrera de los toreros, ya se sabe que la Maestranza da categoría y las Ventas dinero, y van a por ella y a por él. De momento, qué felicidad, se desataron dos fuerzas en la Maestranza. Ha sido muy fuerte, pónganle ritmo de sevillana para rebajar la tensión.

No han sido los únicos nombres que salen de Sevilla con nota. Fandi rompió el estereotipo que asegura que no es torero de Sevilla y cuajó una excelente actuación, excelente a la verónica y al natural, ninguneada por el palco que se dejó llevar por los prejuicios de cafetín y le negó el reconocimiento ganado en la plaza y algo parecido le sucedió a Padilla. Y sin cuajar grandes faenas, toreros como Morante, Manzanares o Juli cumplieron con su papel de figuras con pasajes de gran interés.

En el aspecto ganadero la feria mantuvo un tono medio, fue un poco radiografía de la actualidad. Lo mejor es que cada tarde hubo toros para triunfar. La corrida que más le llegó al corazón de los aficionados fue la de Victorino por dura y encastada, por interesante se dice ahora, pero todas las tardes saltaron toros de triunfo. Así que aunque se debe aspirar a más tampoco hubo que rasgarse las vestiduras. Y como en feria tan importante nada es baladí hubo polémica en torno a los presidentes y hasta la música, tan influyente en esta plaza por cuándo, cuánto y con qué criterio tocaba. Cosas de Sevilla que tuvo la sensibilidad de no olvidar a Montoliu.

Posdata. -En la corrida de ayer Antonio Ferrera alcanzó una nueva cumbre en la Maestranza. Si con los victorinos fue látigo y dominio, ayer con los toros de El Pilar fue seda e inspiración. Su toreo de capa pasará al recuerdo de los aficionados como una de las maravillas de la feria y su faena al quinto de la tarde fue ejemplo de creatividad y torería. Se fue de la Maestranza consagrado sin cortar orejas. Grandioso Ferrera.