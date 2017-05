Manuel Ríos San Martín: «La sociedad ha descubierto el 'thriller' y nosotros hemos aprendido a hacerlo»

Está acostumbrado a acudir a festivales de cine o de televisión porque ha sido en estos medios donde ha desarrollado su carrera, como guionista de series como 'Médico de familia', 'Compañeros' y 'Sin identidad'. Pero desde hace unos meses explora otro territorio, el de la literatura, gracias a su primera novela, 'Círculos', que parte de la muerte de un concursante que fallece en un programa de televisión, hecho que se convierte enseguida en 'trending topic'. Esta obra ha conducido a Manuel Ríos a Valencia Negra, donde mañana participa en una mesa redonda a las 12.30 horas en la Fnac.

-Parece un paso lógico que un guionista escriba una novela, pero en realidad son dos terrenos completamente diferentes, ¿no?

-Técnicamente son dos procesos muy distintos porque un guión lo escribes para que luego entren 80 personas y lo hagan suyo. Lo que tú has escrito después crece con los actores, la fotografía, la música... En una novela, sin embargo, después de ti no viene nada. De todos modos yo me he esforzado para que el lector de 'Círculos' tuviese visualmente la historia en la cabeza, he trabajado mucho la parte visual. Lo primero que traté fue de encontrar mi estilo y entre las decisiones que tomé estuvo la de narrar la historia en presente, cuando lo habitual en los libros es que se hable en pasado. Pero yo necesitaba inmediatez.

-Pero, ¿le ha costado no apoyarse en elementos con los que sí cuenta en pantalla?

-La novela tiene una web asociada que es www.círculoslanovela.com, con vídeos y fotos que he ido incorporando. De este modo se puede leer de manera tradicional pero también de otras formas, con extras. He jugado con el lector.

-Fue una novela concebida para un ámbito digital pero que finalmente ha saltado al papel.

-Yo quería sacarla en papel, pero todo sucedió más rápido de lo esperado. La publiqué en mi web en formato digital, me llamaron de la editorial Penguin Random House enseguida. Apenas la tuve colgada unos 10 o 15 días. El formato digital irrumpió con fuerza pero se ha estancado bastante, y no va más allá del 20% de las ventas. El lector al final es de papel, le gusta más, se pierde un poco la interactividad pero no pasa nada.

-¿Se ha encontrado con prejuicios en el mundo literario por venir de la televisión?

-No lo he notado, pero yo ya había escrito e incluso gané algún premio con relatos cortos. Me ha surgido de un modo natural.

-¿Por qué debuta con novela negra? ¿Porque se lo pedía el cuerpo o porque está de moda?

-Había escrito poco sobre género negro y ahora le he cogido el gusto. La historia me pedía eso. Esto nace de un relato corto que escribí en los años 90 y encajaba en el género negro. Cuando empecé no estaba tan de moda pero ahora es verdad que la estantería de este tipo de obras está muy bien posicionada.

-¿Y en la tele es más complicado?

-Yo empecé en televisión con 'Médico de familia', con tramas más amables que dominaban las pantallas en los 90. Ahora sí se hace mucho género negro. Es como si la sociedad hubiese descubierto que le gusta el thriller y nosotros hemos aprendido a hacerlos en la tele, en el cine, en los libros...

-El libro habla de los excesos de la tele pero en realidad plantea los propios excesos del ser humano ¿no?

-Claro, es que no podemos negar que lo pasa en la tele pasa porque lo vemos. Si no no se emitiría. Nos fascina el morbo y por eso no podemos evitar ver vídeos por ejemplo de atentados. La novela explora todo eso y la crueldad con la que nos relacionamos a veces, por ejemplo, en las redes sociales.

-El futuro de 'Círculos' no es tan lejano, por tanto.

-Es indeterminado, me permite exagerar en algunas cuestiones y que surjan dudas. Por ejemplo con lo que pasa en los realitys, que aún no ha ocurrido pero que a nadie le extrañaría que en un momento dado sucediese.

-¿Está ambientada en Londres para llamar la atención y lograr una posible adaptación televisiva internacional?

-Cuando empecé hace ocho años a estructurar la novela era impensable que Netflix o HBO fueran a estar en España. Pero hoy en día han llegado a nuestro mercado y hay que aprovecharlo. De cara a septiembre sí me planteo un acercamiento.

-Hablemos de los personajes, entre los que destaca el inspector Jellineck, que tiene un montón de referentes del género.

-Es un inspector con cosas reconocibles de los inspectores clásicos pero de repente cuando empiezas a ver su vida personal te das cuenta de que sus motivaciones son diferentes a las de los inspectores tópicos. Yo jugué a que pareciese eso.

-Vivimos una época dorada de las series, ¿por qué sin embargo no es una época dorada de los guionistas?

-En Estados Unidos sí tienen mucho poder. Aquí nos cuesta más pero cada vez las cadenas se preocupan más por buscar al creador más allá de la productora.