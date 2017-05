El arte no entiende de edades

1 No nos engañemos, la edad es un límite para todo. Cuando se cumplen años, el ciclo de vida se transforma y hay una serie de factores que nos limitan, pero esto no quiere decir que no se siga creando, trabajando, imaginando, deseando y disfrutando. Con el transcurso del tiempo se aprende que lo más importante es la paz, vivir en paz y estar en paz con una misma.

2 Sí, claro que sí. Las sesiones de trabajo sin descanso, los madrugones, las secuencias de rodajes intensas no se asumen igual. El sindicato de actores, al que pertenezco, debería proteger a los actores a partir de una edad, porque los actores mayores son necesarios e imprescindibles, pero la energía no es la misma.

3 Me está llegando ahora, con 72 años cumplidos. En la actualidad me siento con más capacidad de trabajo dentro de la creación, ya sea interpretación o dirección. Me doy cuenta de que sigo creciendo y aprendiendo de mis trabajos, de los espectadores, de mis compañeros.

4 No, los necesita. No hay un rechazo, porque creamos vida en el escenario y la vida está poblada de seres humanos de todas las edades.

5 La sociedad tiene una intolerancia hacia los ancianos. No sabe qué hacer con ellos. Mientras se inventan fármacos para que vivamos muchísimo más, el poder y los políticos no da con fórmulas para garantizar que las personas mayores puedan vivir con dignidad. Las generaciones jóvenes que no saben dar buena muerte a sus mayores conforman una sociedad imbécil porque las primeras también morirán.

1 No, al contrario. Hay más madurez y más saber hacer. Voy a cumplir 72 y el trabajo me ayuda a mantenerme activo. Picasso a los 80 años pintaba y algunos especialistas apuntan que creó sus mejores obras en esa época. Todos los días hay que pensar, reflexionar, trabajar. En este sentido soy muy admirador del concepto de trabajo que posee el pueblo japonés.

2 No, porque la creación permite múltiples variables. Mi último trabajo han sido unos dibujos en negro que realicé en Semana Santa. Todos los escultores, desde siempre, tienen colaboradores en sus talleres pero trabajan en el hecho físico no en el creativo.

3 Uno de los reconocimientos más importantes que tuve fue exponer en el Guggenheim de Nueva York en 1979-80. Entonces tendría 35 años. Fue muy importante para mi trayectoria y después de la muestre llegaron otros galardones, como el Premio Nacional de Artes Plásticas, pero no fue hasta una década después de la exposición en EE UU cuando pude vivir de mi obra.

4 No, en absoluto. En el mundo del arte hay público para todos. La obra de los artistas jóvenes necesita reposar para ser valorada con amplitud mientras que a los creadores veteranos tenemos un curriculum y una trayectoria que nos avalan.

5 La sociedad, sin duda. El mundo de la cultura no arrincona y una prueba de ello se puede constatar casi cada día en los periódicos en los que se pueden leer informaciones sobre premios a artistas octogenarios.

valencia. «Los cruces generacionales son los únicos cruces interesantes, también en la amistad, en la vida». A la frase, que procede de 'Tierra de campos', la última novela de David Trueba, se podría añadir «en la cultura». ¿Se dan esos intercambios en el arte? ¿El teatro, la danza, la escultura y la ilustración valora en su justa medida a los artistas mayores? «Las últimas pasiones de una persona son el mejor complemento a las primeras de otra. Unir final de camino con el principio ayuda a atisbar el recorrido completo de la carretera, el argumento del cuento», escribe el cineasta y escritor. ¿Los creadores son trabajadores para los que envejecer es un obstáculo o un valor añadido? ¿Existe la complicidad artística entre los emergentes y los veteranos?

La huella del tiempo tiene efectos innegables en el ser humano. Los años nos hacen más feos y menos ágiles, pero también emocionalmente más fuertes y con más arrestos para afrontar el conflicto, según lo contrastan los estudios científicos. Envejecer es un arte que no todo el mundo domina, pero ¿cómo trata la cultura a sus artistas mayores? Al hilo del Festival 10 Sentidos, cuyo lema en la presente edición es 'Por mayores', cuatro creadores de la Comunitat reflexionan sobre la edad, la veteranía, la capacidad de sus facultades, la relación con los artistas jóvenes, etcétera. La actriz Magüi Mira, la coreógrafa Rosángeles Valls, el escultor Miquel Navarro y el dibujante Sento Llobell superan los 60 años, siguen en activo y, a tenor de sus palabras, no piensan en deponer su talento, su conocimiento y su experiencia.

1 No, en absoluto. Las experiencias que llevas contigo las aplican en los nuevos proyectos. La edad es un alimento más y un poso de vida acumulado. El arte empieza en la mente y esto sucede a cualquier edad.

2 No, para nada. Yo soy coreógrafa porque para bailar se requieren unas condiciones físicas óptimas, pero por supuesto que bailo. Como vicepresidenta de la Academia de las Artes Escénicas he de destacar que los mejores profesionales son veteranos, como la actriz Núria Espert o el director Gerardo Vera. El talento se hace fuerte con el oficio y experiencia.

3 Soy muy coqueta y no digo nunca la edad. El mayor reconocimiento me llegó en 2006 con el Premio Nacional de Danza. Ya era una artista consagrada y con una trayectoria a mis espaldas.

4 No lo siento así, quizá porque vivo rodeada de gente joven. Todos tenemos nuestro espacio. Además, el talento no se pierde con la edad y conforme cumples años tienes más libertad para elegir lo que quieres hacer, cómo y dónde. Y, lo más, importante, tienes capacidad para decidir si lo quieres hacer o no. .

5 En el mundo de la cultura y en la sociedad, las personas mayores aportamos nuestra trayectoria. Una persona puede tener más de 60 años, pero no haberse labrado una carrera. Es importante resaltar que es importante tener una trayectoria laboral. Jóvenes y veteranos debemos no intentar anularnos. La crisis ha querido quitar a las personas mayores para dar trabajo a los jóvenes pero llevar esta premisa al mundo del arte es sacar los pies del tiesto.

1 No, al revés. Las últimas obras que he hecho tienen una tranquilidad de la que yo como autor carecía con 25 años. En la ilustración o en el dibujo, la experiencia es un grado. En estos momentos parto con ventaja porque ya he hecho cosas y de algunos trabajos realizados en los 80 y los 90 aún me rentan laboralmente, es decir, me dan crédito y cariño.

2 No, por ahora no. Tengo 63 años, igual a los 83 tengo otra respuesta diferente a la pregunta. Mientras el cuerpo aguante y las lesiones te respeten, se puede crear. La imaginación es un músculo que hay que ejercitar mientras se pueda.

3 En 2013, tenía 59 años cuando 'El médico novato' logró el Premio Fnac-Sins entido de Novela Gráfica 2013. Yo me siento narrador y este galardón me reconocía, así lo sentí yo, como tal. Antes había tenido grandes alegrías, como diseñar 'El Gulliver', que es mi hijo favorito y 'nació' cuando yo tenía 40 años.

4 No lo sé. Yo no me siento rechazado. Veo lógico y normal que se apoye al creador joven porque tiene terrenos por explorar. Cuando hablo con los alumnos de la ESAD, donde doy clases, recibo cariño y admiración. No es malo ser mayor. A los 60 eres medio mayor, a los 85 eres mayor. La cuestión importante es la obra, es decir, una editorial no mira la edad del autor sino una historia que interese y sorprenda.

5 La sociedad, en general., que tiende a apartarlos La mayoría de las personas a las que se les reconoce en el arte son mayores y sus nombres son un valor seguro por el talento demostrado.