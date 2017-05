10 Sentidos se atreve con 'May B'

Fue el punto de inicio de lo que hoy se considera danza contemporánea. Pisó su primer escenario en 1981 y, desde entonces, lleva 36 años pisando las tablas de los teatros de medio mundo. El periodo más largo que no ha sido vista por el público han sido dos años, sin embargo, el montaje 'May B' de la compañía de la coreógrafa Maguy Marin sigue igual de vigente que en esos primeros años en los que no fue aceptado por el público y fue muy criticado.

«La danza era muy conservadora», aseguró ayer una de las almas del festival 10 Sentidos, Inma García, cuyo certamen ha impulsado que la obra suba hoy a las tablas del teatro Principal a las 20:30 horas como uno de los platos fuertes de la cita cultural en esta su sexta edición.

Las organizadoras del festival han tardado tres años en conseguir que 'May B' se vea en la capital del Turia. «Es el montaje que se enseña en las escuelas de danza, que todo profesional debe ver», argumentó Meritxell Barberá, la otra responsable de 10 Sentidos. Y es más, confesó que el certamen de este año «se ha estructurado en torno a ella», señaló.

El bailarín chileno Ulises Álvarez, que lleva 31 años formando parte de la compañía de Maguy Marin, aseguró ayer que el secreto de la continuidad de 'May B' reside en «la reinterpretación continua de sí misma y el espíritu innovador de Maguy para cuestionar su propia obra». «En los años ochenta no fue muy bien recibida, la gente no la entendía ya que los movimientos no eran normales; pero con el tiempo se convirtió en una contra-respuesta a la danza clásica», destacó el intérprete. «Ya no queda ningún bailarín original de 1981», dijo el artista, quien alabó que Marin impulsó un lenguaje teatral abrupto que «transforma las emociones más intensas en situaciones».

La coreográfa, que presentó por primera vez el montaje el 4 de noviembre de 1981 en el teatro Municipal de Angers (Francia) se inspiró en los escritos de Samuel Beckett para «sentar las bases que descifran los gestos más íntimos» en una coreografía teatral de danza contemporánea. Fue el punto de inicio de una nueva concepción de esta disciplina, en la que «el discurso se ponía al mismo nivel que la coreografía», dijo Barberá.

Aparte de recalar por primera vez en Valencia, la compañía llevaba más de diez años sin aterrizar en España. La razón, según Álvarez, puede ser la ausencia de presupuestos en las instituciones cultural que permitan contratar a la compañía francesa. «Hay que tener en cuenta que somos diez intérpretes, no es un montaje fácil de mover», argumentó. No vio otros motivos, aunque valoró el esfuerzo de 10 Sentidos por estrenar la obra en Valencia.

Más platos fuertes

El festival, que en esta edición reflexiona sobre las personas mayores, el paso del tiempo y sus consecuencias, continuará con su programación -que se desarrollará hasta el 21 de mayo- con la propuesta de Cai Tomos 'Acts of remembering', una pieza breve que se instalará mañana en el Palau de les Arts a las 19 horas. Es una obra en la que han colaborado personas de distintas edades para configurar un espectáculo que fomenta el desarrollo del cuerpo y la mente. Además, otro de los platos fuertes del cartel es el espectáculo ofrecido por el creador sueco Mats Ek, que cuenta con un legado coreográfico de más de cuarenta ballets y representará las piezas 'Memory' y 'Potato' en el Teatre El Musical (TEM) el 12 de mayo. Asimismo, por primera vez, 10 Sentidos estrena dos coproducciones propias: 'El acto más hermoso del mundo', del Teatro de lo Inestable y 'Baix de la mar' de Caterva Teatre.

La oferta del festival fue presentada ayer en un acto en el que, además de Barberá, García y Álvarez, estuvieron el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos; y, por parte de la entidad patrocinadora Caixa Popular, Paco Alós. En esta línea, también acudió el recién nombrado director adjunto de Artes escénicas, Roberto García.