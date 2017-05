«La realidad social no me inspira, mis relaciones sí»

Más de tres décadas de carrera avalan la discografía de Coque Malla. El cantautor, lejos de perecer, firmó el año pasado uno de sus discos con más éxito, 'El último hombre de la tierra' (Warner Music, 2016). Mañana lo presentará en el ciclo de rock y pop del Palau de la Música.

Va a actuar en uno de los lugares más especiales para la música de la ciudad, ¿ha estado alguna vez?

Solo conocía el edificio por fuera, pero creo que es un espacio perfecto para nuestro espectáculo. El show, tal y como yo lo planteo, es muy poderoso, muy rockero y emocionante, pero con hilo conductor y una cadencia casi teatral.

¿Qué significa eso exactamente?

No es un teatro, ni mucho menos, pero sí hay un hilo conductor, una línea que agrupa la forma en la que unimos las canciones, la iluminación, los efectos... También traemos un repertorio diferente al que presentamos el año pasado en el lanzamiento del disco.

¿Cómo se configura, desde el lanzamiento del disco, un espectáculo como el que se va a ver en Valencia?

Trabajando mucho cada detalle del directo: el orden de las canciones, en qué momento hablo, de qué hablo, el cuidado en el vestuario... El objetivo es crear un ritmo escénico y un clima concreto con el público.

Esta propuesta no parece estar muy diseñada para los festivales...

No, es muy diferente. En un festival, para empezar, tienes menos tiempo para tocar, pero bueno, nuestro repertorio también tiene mucho rock and roll. Este año vamos a tocar en varios festivales y vamos a dar la talla igual.

Entonces se lleva bien con los festivales...

Sí, por fin parece que les interesa, después de 30 años de carrera... El último disco ha tenido mucho éxito y serían ciegos y sordos si no me hubieran incluído en alguno.

Ha pasado más de un año desde el lanzamiento de 'El último hombre...', ¿cuál es la vida útil de un disco?

Pues la que cada uno le quiera dar. Tal y como están los tiempos y cómo le llega la música a la gente, los trabajos pueden prolongar mucho su vida porque, como no hay radios ni teles, no existe un superlanzamiento que durante tres o cuatro meses capitalice nada. Ahora la música se descubre poco a poco y sobre todo en internet.

¿Echa de menos esas radios y esas teles?

Por supuesto, pero si como público cambiamos de canal en cuanto vemos música en una pantalla, poco se le puede exigir a los medios.

Ahora que todo parece estar influenciado por la electrónica, ¿qué pasará con los géneros de guitarra?

¿Existe el género de guitarra? Todo se ha expandido tanto que los estilos han saltado por los aires. Lo solitario que se pueda encontrar mi sonido dentro del panorama musical no repercute en mi manera de componer.

Otra vez el amor capitaliza las letras de su último trabajo...

Mis discos son muy íntimos. A la hora de hacer canciones, el tema es ineludible, al menos en mi caso. La fuente más rica de inspiración son las heridas, la desilusión y las alegrías que me ha dado el amor.

¿La realidad social no le inspira?

Muy pocas veces. Mi preocupación por la sociedad no me sangra. Me provoca ganas de conversar, pero solo las relaciones con las mujeres me inspira algo lo suficientemente intenso como para tener que canalizarlo en una canción.