El Rototom confirma la presencia de The Specials en el cartel del festival

El Rototom Sunsplash ha anunciado la primera aparición en el cartel del festival de The Specials, el grupo que presentó el ska ante un nuevo público en la década de los 80. Un estreno para el 'Main Stage' que el macroevento musical basa en su compromiso en hacer que el reggae y la música jamaicana sean reconocidos internacionalmente.

Este reto vuelve a marcárselo la organización en la edición de 2017, la número 24, que celebrará en Benicàssim del 12 al 19 de agosto bajo el lema 'Celebrating Africa', según ha informado el festival en un comunicado.

The Specials se formaron en Coventry, Inglaterra, a finales de los años setenta. Combinando la "cruda energía" del punk con el ritmo sincopado del ska y un mensaje de unidad musical y cultural, su sonido aún se mantiene vivo hasta la actualidad.

Canciones como 'Too Much Too Young', su versión de 'A Message To You de Dandy Livingstone' y el tema con tintes dub 'Ghost Town' definieron una era "significativa" entre la juventud en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, ganando a su vez un ejército de fieles devotos en todo el mundo.

Pasando por un momento de cambios después de 30 años en 2009, The Specials estarán por primera vez en el Rototom Sunsplash, tras 24 años de historia del festival, donde llevarán su emoción "contagiosa" y el amor por la cultura jamaicana hasta el Main Stage.

The Specials acompañarán a una de sus mayores influencias en el cartel de este año como son Toots and The Maytals, cuyo clásico de 1969 Monkey Man fue versionado por la banda inglesa en 1979.