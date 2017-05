La muestra PAM! abre hoy sus actividades con la emisión de diez cortometrajes

valencia. La muestra valenciana de videocreación PAM! inaugurará sus actividades con la proyección, hoy y mañana en las pantallas de la Filmoteca y en Aragón Cinema, de los diez cortometrajes seleccionados en la sección 'ShortPAM!'.

'ShortPAM!' es la vertiente audiovisual de la muestra de arte de la Universidad Politécnica de València, PAM!, que se celebrará del 16 al 20 de mayo de 2017, y las videocreaciones seleccionadas han sido realizadas por alumnos de los másteres de Producción Artística y Artes Visuales y Multimedia de la UPV.

Además de los artistas, a las presentaciones asistirán representantes de las entidades que participan en el proyecto: la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València; y los directores de los másteres en Producción Artística; Artes Visuales y Multimedia; en Gestión Cultural; y José Luis Clemente, como director del proyecto PAM!.

El objetivo de ShortPAM! es fomentar la creación de obras audiovisuales artísticas en el ámbito universitario, difundirlas, y hacer partícipe de ellas a la sociedad valenciana, más concretamente entre los alumnos de los másteres de Producción Artística y Artes Visuales y Multimedia, de la UPV.

Se han seleccionado diez obras audiovisuales en base a su calidad e interés, y seis de ellas, además, se proyectarán antes de las películas que Aragó Cinema tiene en cartelera hasta el 14 de mayo, y las seleccionadas serán galardonadas con un bono de acceso gratuito a las sesiones de Aragó Cinema. Las obras seleccionadas son: 'Carmen al cuadrado' (Tania Moya Jiménez, Tamoji); 'El último gemido' (La pantalla penetrada) (Bartolomé Limón Piris); 'Esto no es un ensayo' (Marco Antonio Toledo Oval); 'Finger and Swan' (Marta Negre); 'Mada'(Misael Sámano-Vargas): 'Power to change' (Iñaki Rodrigo Vera).