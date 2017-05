'Alike', mejor corto español en el certamen de animación Cortoons de Gandia

'Alike', de Daniel Martínez y Rafa Cano, fue elegido como el mejor cortometraje español en el XIII Festival Internacional de cortos de animación-Cortoons, celebrado en la localidad valenciana de Gandia, en el que 'Revelation-The city of Haze', de Mao Qichao, fue el ganador del premio internacional. El festival celebró el pasado domingo la entrega de premios, con galardones a otras películas en las categorías de mejor cortometraje de Escuelas de animación, para 'The D in David', de Michelle Yi/Yaron Farkash; mejor corto internacional de 1 a 4 minutos, para 'Ossa', de Dario Imbrogno; y mejor cortometraje europeo, para 'In a cage', de Loïc Bruyere. La mención especial de Cortoons recayó en 'Segundito', de Roberto Valle, un premio al trabajo de los jóvenes contado en un minuto.

En su primera edición se han presentado 1.120 cortos de 81 países diferentes, de entre los que el jurado ha tenido que hacer una selección de 90.