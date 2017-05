La música de un compositor valenciano sonará en todo el mundo en un estreno en cadena en 18 países

La música del compositor valenciano Carlos Pellicer sonará en todo el mundo gracias al evento 'The World Premiere in Chain', que ofrecerá un estreno en cadena en 18 países y bajo la batuta de otros tantos grandes directores.

La semana pasada arrancaba en España, concretamente en Bilbao, "uno de los eventos mundiales bandísticos mas 'sabrosos' para este 2017: 'The World Premiere in Chain of Menu for wind band'".

Se trata de un proyecto en el que el compositor valenciano Carlos Pellicer ha estado trabajando durante los últimos ocho meses y que servirá para presentar su último trabajo: 'Menu', explica el propio artista a través de un comunicado.

Lo realmente auténtico de este evento es que por primera vez, se realizará un estreno en cadena de una composición musical en cada país, sólo un estreno en cada país, hasta finalizar este año 2017. De este modo, 18 países, 18 grandes bandas y 18 directores de reconocido prestigio internacional participan en esta actividad.

"Siempre había pensado en poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud: un estreno en cadena en todo el mundo. Como no podía ser de otra forma, esta cadena de estrenos empezaba de la mano de una de las mejores bandas de nuestro país: la Banda Municipal de Bilbao con el Maestro José Rafael Pascual-Vilaplana, un referente dentro de la dirección musical tanto a nivel nacional como internacional", explica Pellicer.

A partir de esta fecha se irán sucediendo el resto de estrenos hasta en 18 países diferentes: España, Noruega, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, México, República Checa, Alemania, Francia, Brasil, Italia, Polonia, Taiwan, Singapur, Reino Unido, Japón, Croacia y Bélgica.

El músico valenciano subraya la alta calidad y prestigio de los directores y las bandas que participan en esta singular cadena de estrenos de 'Menu' y destaca la de la Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso', la Banda de las Fuerzas Armadas holandesas. Carlos Pellicer asistirá a este y otros de los estrenos en una gira que le llevará por casi todo el mundo.

Fichaje

El evento cuenta con el apoyo de la editorial Molenaar Edition, que distribuye desde hace años la música de Carlos Pellicer. El músico valenciano ha logrado en los últimos años un reconocido prestigio internacional a partir del 'fichaje' por la editorial holandesa.

Sus obras han sido interpretadas por importantes grupos internacionales y festivales como el Conservatorio Nacional de Lisboa, Brassband Excelsior Veenwoudsterwal de Holanda, Federazione dei Corpi Bandistici de Trento, los concursos de interpretación de Veldhoven y Enschede de Holanda, CIBM Valencia, El Concurso Nacional de Música de Bourbon-Lancy, etc., y habitualmente realiza conferencias sobre su música y se le requiere como consultor multitud de grabaciones y como jurado en diferentes concursos de España e Italia principalmente.