El género negro conquista otras artes

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos del auge del género negro. Novelas, series de televisión, películas. las tramas policiacas, oscuras, de asesinatos, de corrupción han copado las propuestas literarias y audiovisuales. De ese éxito ha bebido el festival Valencia Negra, que ha alcanzado en 2017 su quinta edición aupado por un genero que no para de ganar adictos. Entre el próximo viernes y el 14 de mayo, la capital del Turia será el epicentro donde autores de renombre -nacionales e internacionales-, lectores, editores y curiosos se reunirán para desentrañar los misterios del género.

Pero no sólo de literatura o cine vive este Valencia Negra. Son el ejemplo de que lo 'noir' ha traspasado las fronteras que marcan las páginas de un libro y los minutos de un capítulo o una película. Las tramas oscuras han conquistado otras artes. Han colonizado desde los videojuegos a la gastronomía. Navegan desde la danza a la poesía. Su influencia es ya inabarcable.

Diez días de intensa actividad Valencia Negra celebra en 2017 un lustro de vida abriendo sus fronteras. Los organizadores del certamen no sólo lo han trasladado a otras localidades como la Font de la Figuera o Ribarroja, sino que han configurado el cartel más amplio de los cinco años del festival. Más de un centenar de actividades repartidas en 28 sedes tendrán lugar entre el próximo viernes y el 14 de mayo. acogerán, entre otros, a grandes autores como Bernard Minier, Joël Dicker y Víctor del Árbol. A la cena literaria con el sello Arzak o la charla sobre videojuegos, se suman actividades como el ciclo de películas en la Filmoteca, los encuentros con autores, el certamen sobre textos resumidos en 140 caracteres o el ciclo de conciertos en distintas salas musicales de la ciudad. El certamen también ha organizado talleres sobre guión cinematográfico o dos sesiones en las que se abordarán los métodos de trabajo de la policía científica de Valencia así como sobre los crímenes más famosos sucedidos en el barrio de Russafa. Finalmente, se entregarán los premios a las mejores novelas en sus tres categorías.

Pero si algo llama la atención es su capacidad de inundar disciplinas que, a priori, se escapan de la concepción tradicional del género. Sentarse frente a la televisión o la pantalla del ordenador para introducirse en el mundo de los videojuegos también puede ser toda una experiencia con tintes negros. Dentro del propio certamen se ha organizado una mesa redonda en la que expertos como Emilio Sáez Soro, Andrés Grueiro y Ana Torres analizarán el día 12 de mayo en la Fnac la evolución de estos juegos, cómo son y cómo se inspiran en el género negro.

La propia Torres explica a LAS PROVINCIAS que los videojuegos y esta tipología llevan unidos desde que comenzó a proliferar este tipo de entretenimiento. «Muchos productos se iniciaban con una investigación. Eso es muy de la novela negra», confiesa. Tanto es así que destaca al videojuego 'L.A. Noire' como el gran exponente de este género. Y va más allá. Defiende que otros títulos como el 'Grand Theft Auto' o 'Deus ex' entroncan claramente en los parámetros que caracterizan esta temática. «El género negro es muy amplio, puede ir desde lo policiaco a los espías. 'Batman' podría considerarse género negro», afirma. La mesa redonda que celebrarán dentro del certamen también tiene un claro objetivo: reivindicar que los videojuegos también son cultura. «Estos productos beben del cine, de la literatura», argumenta Torres.

Sabores con misterio

La quinta edición de Valencia Negra tiene la intención de dejar un sabor 'negro' a sus participantes. No hay que olvidar que, por primera vez, el certamen propone un menú gourmet en el que maridar textos de esta temática con las propuestas gastronómicas más vanguardistas. El encargado será el chef y responsable de la sección de I+D del Restaurante Arzak, Xabier Gutiérrez, autor también de varias novelas de suspense, que ha preparado toda una experiencia culinaria en la que intercalar sus libros con un conjunto de platos gourmet.

¿A qué sabe el género negro? Parece la pregunta obligada a Gutiérrez. «A ácido, a pasión, que es lo que mueve el mundo», confiesa el cocinero a este periódico. Tanto que, por primera vez, se ha embarcado en una aventura de estas características. Bajo el nombre de 'Refectorio negro', la iniciativa aúna sus dos aficiones. Para Gutiérrez hay una clara relación entre la literatura y la gastronomía. Sobre todo, teniendo en cuenta las particularidades de las novelas de crímenes, oscuras y policiacas. «Ambas disciplinas nos remiten mucho a la cuestión visual, muchas van directas a nuestro estómago. Queremos que los sabores formen parte de esas sensaciones surgidas a través de unos textos de suspense. Vamos a intentar paladear el género negro en todos sus sentidos», asevera.

Y del arte de los fogones al de los versos. El escritor Carlos Salem, que también visitará Valencia dentro de los actos del festival, es todo un maestro del género. Sin embargo, también es poeta. Al contrario que otros autores, defiende que es lo 'noir' lo que se está contagiado de todo lo demás. Por ello, ve inevitable que haya llegado un momento en el que ya no existan las fronteras.

Salem no utiliza el adjetivo negro para calificar sus creaciones en verso. No obstante, habla de «poesía canalla». «Decía Manuel Vázquez Montalbán que los límites están para saltárselos. No existen buenas novelas negras, sino buenas novelas. No comulgo con las etiquetas. Además, abrir un periódico hoy en día es asistir a toda una serie de historias que son totalmente catalogables como parte del género negro», afirma.

Las artes escénicas fueron conquistadas por lo 'noir' hace mucho tiempo. Muchos son los espectáculos que se han nutrido de los grandes maestros del suspense para subir montajes a los escenarios. Como ejemplo significativo 'La ratonera' o los 'Diez negritos' de la escritora Agatha Christie. Sus textos llevados a las tablas han copado las carteleras de medio mundo.

Dentro de Valencia Negra también hay sitio para un espectáculo que recoge muchos de los ingredientes que caracterizan al género. Se trata de 'Shakespeare en Berlín', de la compañía Arden y por el que el actor Chema Cardeña está nominado a un Premio Max. Se representará en Sala Russafa, un espacio que, hoy mismo, cierra las funciones de un montaje que bien puede ser el exponente de esa colonización 'negra' a otras artes. Se trata de 'de Moby Dick (el mal amor)', un valiente retrato sobre la violencia contra la mujer en clave de danza. Una obra que parte de la historia creada por H. Melville e interpretada por los bailarines Toni Aparisi e Iris Pintos junto a Cardeña e Iría Márquez. Ahonda en lo que muchos críticos califican de género negro y social.

Ningún arte escapa al suspense, a lo oscuro. Pese a todo, asegura el chef Xabier Gutiérrez, el origen de todo fue la literatura. Pero, en la actualidad, todo se resume en generar la mejor experiencia posible ya sea en el lector, el jugador o el comensal. «El género negro, al final, te permite descubrir la parte más oculta del ser humano».