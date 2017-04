Las Naves sigue sin teatro medio año después

«Tenemos un problema burocrático. La cuestión está encallada entre la aseguradora del Ayuntamiento y el consorcio estatal de siniestro. No hay dejadez, seguimos el procedimiento. Confío en que esté reparado en abril y en funcionamiento en mayo. Aún así no puedo asegurarlo al 100%». Esta afirmación pertenece al gerente de Las Naves, Rafa Monterde, realizada durante una entrevista a LAS PROVINCIAS en la que justificaba que el Espai Mutant del edificio llevara cerrado desde diciembre de 2016.

Fue en aquel momento cuando, por las intensas lluvias, el suelo del patio de butacas del pabellón 3 sufrió filtraciones de agua, lo que obligó a cancelar la cartelera, que incluía las obras 'Boys don't cry', de la compañía Divergences, prevista para el sábado 10 de diciembre, y 'El fill que vull tindre', de El Pont Flotant, que estaba programada para los días 16 y 17 de ese mismo mes.

A partir de entonces, los espectáculos fueron saltando de la oferta del Espai Mutant porque los daños no se reparaban. Los retrasos hicieron que 'Still life', de Taiat Dansa, y 'Lluita', de Titoyaya, previstas para febrero, tampoco se representaran. «Hemos levantado toda la programación hasta abril, hemos trasladado lo que hemos podido a otoño y a algunas compañías se les ha indemnizado», alegaba Monterde. Y así se ha llegado hasta el momento actual, en el que los daños siguen sin estar solucionados, lo que ha vuelto a provocar que la programación de mayo haya tenido que ser suspendida. Tanto es así que ya se ha confirmado que el espectáculo 'Cáscaras vacías', del Centro Dramático Nacional, y que como anuncia aún la página web de Las Naves se iba a representar el 7 de mayo dentro del Festival 10 Sentidos, haya buscado acomodo en otro escenario para que pueda ser visto por el público valenciano. Según ha podido saber este periódico, será el Teatre el Musical (TEM) el que acoja el montaje. Además, la celebración allí del Certamen Coreográfico del citado festival, entre el 10 y el 11 de mayo, tampoco está confirmada.

Las filtraciones en el patio de butacas son «físicamente inapreciables», afirman desde el espacio. No obstante, y por precaución, argumentan, el escenario no reabrirá hasta que se realicen las obras de reparación pertinentes. ¿Son tan graves los daños para que, durante todo este tiempo, no hayan sido arreglados? ¿Se necesita medio año para solucionar los problemas y poner en marcha, de nuevo, la oferta teatral y musical del espacio? Desde Las Naves aseguran a LAS PROVINCIAS que ha habido «problemas burocráticos y de las aseguradoras» para poder llevar a cabo las obras. «Se ha intentado agilizarlo lo máximo posible pero los temas de la Administración no se solucionan a la velocidad que los de una sala privada», aseveran.

Por esta razón, también está en peligro la representación de otros montajes como la propuesta 'Sous la plage', una performance creada por Marc Villanueva y Gerard Valverde que debe estrenarse dentro del marco de Cabanyal Íntim el 19 de mayo en el propio Espai Mutant y algunas de las obras que pertenecer al certamen Tercera Setmana, organizado por la Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (Avetid) para el mes de junio. Según fuentes consultadas también por este diario, tampoco está cerrada la programación por lo que aún no se han hecho públicos los escenarios que acogerán los espectáculos de este evento teatral.

Así con todo, los responsables del centro municipal tienen marcado en el calendario la fecha del 20 de mayo, día en que se celebra la cita musical Pops Marítims. Es ese día cuando desde Las Naves confían en que el escenario pueda acoger una de las actuaciones organizadas dentro del certamen. Para ello, los trabajos para sustituir el suelo y solucionar las filtraciones deben empezar lo antes posible. Es a lo que se acogen desde Las Naves. Sin embargo, no hay fecha concretada aún para iniciarlos. Por ello, también se aferran al hecho de que este concierto, sino está arreglado el patio de butacas, recale en otro enclave alternativo dentro del propio edificio.

Supervivencia del teatro

Aunque el Espai Mutant de las Naves lleva clausurado desde diciembre, las artes escénicas han intentado sobrevivir en este espacio público. Pese a no poder utilizar el escenario del pabellón 3, el centro ha buscado otras alternativas para representar algunos espectáculos. Fue febrero cuando se estrenó en Valencia 'Who is me. Pasolini', de Álex Rigola. El montaje recaló en la biblioteca de la institución. Lo mismo ocurrió con 'Party', una pieza de inmersión en danza de Beaches y con 'Molar', de Quim Bigas, que se representó en los patios del edificio.

No han sido estos los únicos cambios que se han llevado a cabo en el contenedor municipal tras el cambio de equipo gestor. Las Naves ha dejado de ser sede social de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV); la Associació Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC); el Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV); el Colegio Oficial de Publicitarios y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana (los cuatro colectivos se instalaron en los pabellones industriales en 2011); y del Grup Instrumental de València, que se hizo un hueco en el edificio de la calle Juan Verdeguer tras la salida de la Asociación Semana de la Moda Valenciana, que organizaba la pasarela Valencia Fashion Week.