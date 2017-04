Plataforma musical para grupos valencianos

Sona la Dipu estrena nueva dirección. Enrique Borrás ocupa el cargo desde hace «tan sólo 40 días». Está al frente de una edición «de transición», remarca, en la que se incluyen novedades respecto al anterior ejercicio. El objetivo pasa por consolidar Sona la Dipu como una lanzadera musical de grupos valencianos más allá del concurso en los que no sólo se aspira a promocionarlos en conciertos y actuaciones sino también a tutelarlos a través de cursos o seminarios.

El programa crece en ambición: Sona la Dipu aspira a dar visibilidad a las bandas noveles tanto en festivales nacionales y autonómicos como en las fiestas patronales de las localidades de la provincia de Valencia. El concurso, además, será más femenino o, al menos, así se pretende con un jurado paritario y premios destinados a grupos femeninos o con un 50% de integrantes mujeres. Y crece también en presupuesto: en la próxima edición se destinarán 850.000 euros, que suponen 50.000 euros más que en 2016, según según la diputada de Juventud, Isabel García.

El plazo para que los municipios soliciten la actuación de una banda continúa abierto, en cambio está cerrada la presencia de los ganadores de Sona la Dipu en más de una docena de festivales de música, desde Les Arts de Valencia, Rototom y Arenal Sound de Benicàssim o Low de Benidorm hasta citas en Madrid, Sevilla, Murcia, Granada, Barcelona o Albacete. «Aún se pueden sumar más festivales», apuntaron ayer los responsables de Sona la Dipu durante la presentación.

La relación del concurso con los eventos musicales no se circunscribe a convenios o a un marco legal determinado. «Se trata de que los grupos entren en el mundo musical y para ello no hay mejor forma que actuar en festivles y hacerlo ante miles de personas. Nos gustaría estar en la mayoría de citas posibles», afirmó Borrás. No hay unos criterios definidos más allá de «los festivales que estén a nuestro alcance», matizó el director musical, quien ensalzó la repercusión y la asistencia masiva de público de los certámenes. En algunos casos, afirmó Borrás, se paga que los grupos se incluyan en el cartel y en otros, no.

Otra de las novedades que presenta esta nueva edición es la modificación de la página web, así como la ampliación del uso de las redes sociales como Twitter para retransmitir conciertos, fotografías y datos de interés a los seguidores del evento. Está previsto que la renovada web entre en funcionamiento a partir de hoy.

Eduardo Guillot, miembro del jurado, aseveró que Sona la Dipu muestra que «la realidad musical de valenciana es muy variada en todos los aspectos, tanto en el idiomático como en el estilo o en otros». Tras ello, se ha referido a los dos grupos que ganaron la edición de 2016, Lígula y Meridian Response, y ha dicho que «han demostrado ser dignos ganadores y dos bandas posicionadas».

Hasta la fecha se han inscrito 60 grupos para el concurso y se espera, según la diputada de Juventud, alcanzar el centenar, una cifra similar a la de 2016. El certamen, como el año pasado, constará de siete conciertos, una gala de presentación que se celebrará el 29 de abril en Cullera, cuatro semifinales (Burjassot, Xàtiva, Bètera y Buñol), una final en Sueca el 2 de septiembre y la presentación de los ganadores en Picassent el 9 de septiembre. «En legislaturas anteriores se gastaban casi 600.000 euros en siete conciertos. Nosotros en 2016 ofrecemos con 800.000 euros 84 conciertos», recordó Isabel García.

El jurado estará compuesto por el periodista y crítico musical Eduardo Guillot; el director de comunicación de Espai Rambleta, Quique Media; la cantante May Ibáñez, del grupo Badlands que resultó ganador en Sona la Dipu 2016; el responsable de Discos Oldies, Vicente Fabuel; la directora de la asociación Hits with Tits y del festival Trueno Rallo, Ada Diez, y como adjunta suplente, representante de la empresa de comunicación Baltimore, Anais Lopez.

El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, acudió ayer a la presentación de Sona la Dipu defendió que el objetivo es «promocionar a los grupos durante todo el año y no sólo en las galas que se organizan». Las aspiraciones del renovado Sona la Dipu se cumplirán o no. Es cuestión de tiempo saber si se alcanzan los objetivos y se cubren las expectativas del programa.