Lorenzo Silva: «Doy un libro gratuito en mi web y lo piratean»

Lorenzo Silva ha visto cosas sorprendentes en el mundo de la piratería. “Doy un libro gratuito en mi web y lo piratean”, dice el autor madrileño que, cuando lo comprueba en alguna de las “decenas y de cenas de webs pirata” no puede dejar de llamarle la atención. Igual de sorprendido se quedó cuando salió a la venta 'La marca del meridiano', la novela con la que ganó el premio Planeta en 2012. “Si el libro se puso a la venta a las diez de la mañana, a las seis o siete de la parte ya se podía descargar un audiolibro”, ha explicado Silva, que este miércoles recibirá el primer premio Cedro por su defensa de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

más información La piratería desciende en España

Los ejemplos que ha ido recogiendo de colegas son abrumadores. Un compañero, “que cuenta con mi respeto y el de muchos compañeros”, ha vendido unos mil libros de su última novela. “No ha alcanzado ni siquiera el anticipo que le dieron (unos 1.500 euros). Y el libro es un trabajo de varios años. Me contaba que su libro lo ha visto pirateado en decenas de sitios. Esta es la realidad. Cualquiera que se quiera apropiar de un libro de otro no tiene ningún problema”, ha exclamado Silva, muy crítico con “la indiferencia de los poderes públicos”. “A esta persona que no se le permite vivir de su trabajo. Se defrauda el 21% del IVA del libro electrónico”, insiste Silva.

Asevera que las autoridades dejan que “se empobrezca” el patrimonio porque hay autores que no pueden vivir de sus creaciones. “Hay una falta de inteligencia por parte de los poderes públicos para defender este patrimonio común”, apunta. “¿Cuanto cuesta tener un servicio de bibliotecas que ofrezca un servicio de libros electrónicos con sus licencias al servicio público? ¿España no tiene ese dinero?”, se ha preguntado Silva.