Max Aub, escribir para existir

Madrid. La vida de Max Aub (París, 1903 - Ciudad de México, 1972) fue un accidentado, doloroso e interminable viaje intelectual y físico que llevó al escritor por un buen puñado de géneros y territorios. Un largo periplo que se recorre en unos pocos pasos en 'Retorno a Max Aub', la muestra que el Instituto Cervantes dedica al autor de 'La gallina ciega'. Un homenaje que llega tras varios desaires a la errante figura de Aub y que reivindica el original legado de un autor múltiple, comprometido y anclado por voluntad propia en la lengua de Cervantes y cuyo empeño fue escribir para existir.

La muestra reúne 120 obras en torno a escritor de origen judeoalemán que eligió el español como lengua de creación. Un novelista, poeta, cuentista, ensayista, diarista, antólogo, dramaturgo, guionista y crítico que fue también viajero profesional, ya que alternó su alimenticio oficio de viajante de comercio con su empeño literario.

«Escribe uno para poder vivir. Si no escribiera no viviría. Escribo siempre. Escribí siempre, en las condiciones más difíciles, aun cuando me era imposible. Escribo. Aun cuando no escribo, escribo», explicó su determinación el autor de 'Laberinto mágico', seis tomos sobre la guerra civil. «Escribo para explicar y para explicarme. Por no olvidarme», precisó en su diario en 1951 un Aub que jamás cejó en su grafomanía y su empeño por publicar, aunque fuera a su costa. Un afán que le llevó a inventar la biografía y la obra de otro irredento grafómano, el imaginario pintor cubista Jusep Torres Campalans con el que se la pegó a expertos y galeristas.

En cartel hasta el 15 de mayo, la muestra reúne medio centenar de publicaciones y revistas y una treintena documentos originales de Aub entre cartas, pasaportes, agendas o manuscritos. Reúne 27 obras plásticas, algunas de Vicente Rojo y José Moreno Villa, y 20 fotografías del álbum personal de Aub, un guasón a pesar de sus desgracias vitales que eligió como epitafio 'Hice lo que pude'.

El poeta y crítico literario Juan Marqués es el comisario de una exposición «de vocación pedagógica» que ofrece al lector «una visión nítida para que disfrute de la obra de este español adoptivo ferviente» y a los especialistas «perspectivas y materiales inéditos». Se refiere Marqués a cartas de Juan Ramón Jiménez y Gerardo Diego o a la misiva que Aub dirigió al presidente francés, Vicent Auriol, cuando quiso entrar en Francia en 1951 y comprobó que seguía fichado como comunista. Precisa Aub en esa carta que él era «socialista de toda la vida» y no comunista.

Comprometido con la II República, Aub fue quien encargó y pagó a Picasso el 'Guernica' y colaboró con André Malraux en 'Sierra de Teruel', la película francoespañola rodada entre 1938-1939, que se proyecta en la exposición y de la Aub tradujo el guión y fue ayudante de realización.

Dividida en cuatro apartados, la muestra se abre con 'Primeros años, primeros libros' (1903-1936), que va desde el nacimiento de Aub en París al traslado a Valencia con su familia en 1914, huyendo de la I Guerra Mundial. Se ocupa de su estancia hasta el comienzo de la Guerra Civil y su adopción del español. «Uno es de donde ha hecho el bachillerato», diría Aub, que lo cursó en Valencia.

Exilio

'Campo de sangre' (1936-1942) se ocupa de su vida en la contienda y la primera posguerra en Francia, donde fue agregado cultural para la Exposición Internacional de París en 1937 que acogió el 'Guernica'. Se aborda su penar como condenado en campos de concentración franceses y argelinos por «comunista» y su marcha de Argelia a México, donde se refugió.

'En el otro costado' refleja el exilio mexicano, su etapa literariamente más fructífera a la espera del final del dictadura que jamás conocería. Unos años muy activos en los que publicó 'Las buenas intenciones', 'La calle de Valverde o 'Juego de cartas'.

«Regreso(s) a España. Campo abierto» (1968-1972), aborda sus dos decepcionantes retornos. El primero en 1969, con Franco aún en el poder, para escribir una biografía de su amigo Luis Buñuel y que le dejó el acre sabor que refleja 'La gallina ciega'. La otra en 1972, poco antes de morir y que encierra una sorprendente anotación en su agenda: «Rechazo el premio Planeta».

La exposición ha sido posible gracias a la Fundación Max Aub y a los herederos de este «eterno judío errante», según le define Juan Manuel Bonet, director del Cervantes que lamenta como «Max Aub ha sido objeto de un debate manipulable y espeso, un asunto que felizmente fue subsanado». Se refiere a la propuesta de suprimir el nombre de Aub de una sala teatral del Matadero de Madrid por parte del equipo de Manuela Carmena finalmente desestimada.