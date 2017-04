«El Reina Sofía me debe muchas horas»

«Me voy a poner la chaqueta para las fotos, para que me vean bien mis tías que leen LAS PROVINCIAS», indica el director del Reina Sofía que recibió a este periódico en su despacho del museo en plena vorágine por el cumpleaños de la obra de Picasso.

¿Qué le debe este museo a usted y al revés?

Como mínimo me debe horas. Yo le decía a César Antonio Molina, cuando era ministro de Cultura, que entro a las 9 y salgo a las 11. Y él me decía «¡¡sólo trabajas dos horas!!», pero me refería de la noche, claro. Y yo al Reina Sofía le debo que me haya ayudado a descubrir y plantearme cosas. Me he cuestionado unas cuantas, que hace diez años ni las pensaba.

Y cuando sale de aquí, ¿realiza visitas otros centros de arte?

Procuro ver casi todo. A veces voy por trabajo a ver 'truños', pero la mayoría de ocasiones lo hago por placer. Soy historiador del arte y estudié hasta los 32 años. Lo normal hubiese dedicarme a algo académico pero me decanté por los museos. Es la parte que me interesa, leer lo que no está escrito, crear un relato casi cinematográfico, o el montaje... Me hace sentirme muy vivo.

Y además del arte le gusta el fútbol.

No, que va. Sólo me gusta el Barça, es lo único que veo, el resto del fútbol me aburre.

Barça y exposiciones para el tiempo libre, entonces.

Me gusta además mucho el cine y va por obsesiones. Ahora me ha dado por Park Chan-Wook, me he visto toda su filmografía. La música me interesa de una manera intuitiva, porque no tengo estudios ni siquiera oído. Ahí me decanto por lo clásico, por Schubert por ejemplo.

¿Visita Burriana a menudo?

No demasiado y menos desde que murieron mis padres.