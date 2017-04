La leyenda cumple 175 años

La leyenda por antonomasia en el toreo acaba de cumplir su 175 aniversario nada menos. Se llama Miura, a secas, sin más apellidos ni aditamentos, Miura. Su imagen corporativa dicho en términos actuales, su hierro en lenguaje campero, es una A con asas. También un par de calaveras colgadas en el umbral de su templo que acongojan a cuantos pasan por la carretera de Lora. A lo largo de los años, aficionados y menos aficionados, la identificaron con bravura, potencia, misterio, también fue sinónimo de dureza, peligro, autenticidad y tuvo sus referencias trágicas como consecuencia de una larga lista de toreros famosos, El Espartero y Manolete sobre todos, que fueron víctimas de sus astas. Por todo ello, tan señalado aniversario se ha celebrado con arreglo a las más longevas tradiciones ganaderas de Andalucía, un tentadero a campo abierto en el que participaron reconocidos garrochistas y toreros de fama, tal y como se hacía en los viejos tiempos. En realidad como nunca dejó de hacerse en casa de los Miura.

Se trata de toros con una personalidad muy acusada, directamente diferentes a sus congéneres en lo que se refiere a su tipo zootécnico pero también a su carácter. Son generalmente de gran alzada, muy largos, tanto que la leyenda popular aseguraba que tenía una costilla más que sus semejantes, de pelos muy variados, musculados, de poco vientre, mirada vivaz y más peso del que aparentan; y son listos, significa que aprenden pronto frente al engaño de los lidiadores y tienen reacciones extrañas e imprevisibles, de tal manera que cuando anuncian miuras todo el mundo se pone en guardia. A tal punto llegó su fama y la sicosis que generaban en los albores del siglo XX, que las principales figuras se unieron para exigir a los empresarios un plus sobre los honorarios más habituales cuando se enfrentasen a los toros de Zahariche, su finca madre, dando lugar a lo que se conoció como el pleito de los miura. Pasados los años, sus criadores han mantenido los mismos criterios de selección y la pureza de su encaste, en realidad un crisol de encastes, lo que a pesar de los sentimientos nostálgicos de los aficionados que siempre consideran que lo antiguo es mejor, estos toros siguen despertando temor y admiración entre toreros y aficionados.

Su fama trascendió los ámbitos estrictamente taurinos e incluso las fronteras españolas, lo que le ha permitido respaldar comercialmente productos tan dispares como coches del máximo nivel como los Lamborghini, varios de cuyos modelos llevan nombres de toros célebres de esta divisa como Islero o Gallardo; o productos más autóctonos como los duros aguardientes del Convento de los Diezmos, de Cazalla de la Sierra; o relojes suizos cuyas correas están hechas con piel de toros de miura y su esfera marcada con el hierro de la A con asas.

Sexta generación

La ganadería actualmente pasta en las fincas sevillanas de Los Gallos y Zahariche, en Lora del Río, bajo la dirección de los hermanos Eduardo y Antonio Miura, sexta generación de los Miura desde que en 1842 unos florecientes industriales originarios del norte de España, que habían abierto su sombrerería en Sevilla, decidieron hacerse ganaderos de bravo. Primero compraron 220 vacas a Antonio Gil Herrera, procedentes de Gallardo, a las que fueron agregando en sucesivas compras más vacas del mismo origen, otra punta de origen Cabrera y sementales del Barbero de Utrera allá por 1854. Desde entonces no hay noticias de más cruces ni otras aportaciones ajenas a la casa, ni prácticamente hubo ventas, salvo algún compromiso puntual y esporádico, la última a un ganadero ya desaparecido, Sotomayor, por lo que cabe decir que son productos exclusivos.

Aunque los Miura son poco amigos de los fastos, el tentadero del aniversario estuvo rodeado del lujo austero que acompaña a la gente del campo. Ejercieron de anfitriones los dos hermanos Miura, Eduardo y Antonio, se celebró en el corredero de Los Gallos, la otra finca de la familia, lindera de Zahariche donde acudieron dos centenares de invitados y 24 afamados caballistas, además de dos toreros muy ligados a la casa, Pepe Luis Vázquez, que anda en trance de reaparición, y Eduardo Dávila Miura, sobrino de los anfitriones y el único Miura torero de la historia que esta temporada en que se conmemora el aniversario de la ganadería familiar y el veinte de su alternativa, ha decido celebrarlo toreando nada menos que en Madrid por San Isidro y frente a toros de la casa, faltaría más.

Mañana espléndida aunque ventosa, detalle que dificultaba las faenas de los toreros aunque no tanto la de los garrochistas y sus amparadores, que lograron momentos de gran belleza. A las faenas de muleta de los maestros, una vez tentadas las becerras, le siguió la participación de Pablo Guerrero Domecq, rejoneador en ciernes, que junto a su tío abuelo Álvaro Domecq, colocaron banderillas con gran maestría. Toto Miura, como se conoce familiarmente a Antonio, gran caballista, participó activamente en las labores de acoso y derribo. Tras subrayar a LAS PROVINCIAS el carácter tradicional de la familia, añadió que esta celebración tuvo su precedente cuando la ganadería cumplió 100 años en 1942, pero en aquella ocasión la tienta tuvo lugar en la plaza de Zahariche y se tentaron tres utreras por parte de Rafael El Gallo, Luis Fuentes Bejarano y Javier Moreno de la Cova y que los 150 años no se celebraron porque «había luto en la familia y mi padre no estaba para fiestas». Entre los invitados de esta última celebración figuraban numerosos ganaderos como José Murube, Aurora Algarra, Leopoldo de la Maza, Borja Domecq, Álvaro Martínez Conradi, Sancho Dávila y Antonio Navarro, además de Javier Buendía y Manolo González.

Dos clásicos

La presencia y la participación de Pepe Luis Vázquez Silva se antojaba obligada para cualquiera que conozca la historia de la ganadería. Su padre, el gran Pepe Luis, conocido por el Sócrates de San Bernardo, pese a ser uno de los toreros de más arte de la historia y tener fama de medroso como los de su género, no sólo toreaba frecuentemente miuras sino que participaba activamente en los tentaderos de Zahariche, tradición esta última que ha seguido este Pepe Luis, quien asegura sentirse aquí como en casa. Por su parte, Eduardo Dávila Miura se mostró feliz y a punto para su compromiso de Madrid. «Me veo bien aunque soy consciente de que esto de Madrid es algo especial y un reto muy fuerte». Él, que conoce como nadie las características de los miuras, recordó que toda preparación es poca para afrontar en Madrid una corrida como la de su familia, pese a lo cual se muestra confiado en salir airoso de un trance en el que se ha metido por impulso de su afición. Sobre el tentadero que acababa de vivir, Eduardo dijo a LAS PROVINCIAS que «el campo abierto logra que las vacas bravas sean más bravas, lo mismo que las mansas también se decantan antes».

El tentadero del 175 aniversario acabó con el grito de ¡Viva la Virgen del Rocío! y en los salones de Zahariche, en cuyas paredes se resume la historia de la familia Miura. Carteles como el de una corrida del 29 de abril de 1855 de la plaza de toros de Sevilla, cabezas de toros lidiados por Joselito el Gallo y tantas otras figuras, las de los primeros becerros herrados por los actuales ganaderos, el de Antonio Miura lo toreó Antonio Bienvenida y el de Eduardo, Pepe Luis. Y en los cercados próximos, amplísimos para evitar peleas, otra característica de la casa, están las corridas de este año. La primera en salir como manda la tradición será la de Sevilla, está también la de Madrid, donde este año cabe la posibilidad de que acuda dos veces, la de Pamplona, con todo el armamento que acostumbra. Así hasta las diez corridas que lidiarán en 2017, ciento setenta y cinco años después de su creación, ¡cuánto miedo, cuánto desazón, cuántos sueños!... ¡qué dura es la gloria! pensarán los toreros.