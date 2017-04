La BBC estrena el capítulo de 'Doctor Who' que rodó en Valencia

La BBC ha estrenado el capítulo de la serie Doctor Who que grabó en Valencia a finales de julio de 2016 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Para los menos seriéfilos a los que se les escapen los entresijos de esta serie nacida en 1963 (su emisión se detuvo en 1989 y el rodaje se reanudó en 2005), 'Doctor Who' narra las aventuras del último Señor del Tiempo, al que sencillamente se le conoce como 'El Doctor', el único superviviente de una especie alienígena que precisamente tiene la capacidad de realizar viajes temporales a través de su 'Tardis', una cabina azul que se ha convertido en el icono de la serie.

Para rodar 'Smile', segundo capítulo de la décima temporada de la ficción (compuesta por 14 capítulos), la BBC escogió la Ciudad de las Artes y las Ciencias como una de las localizaciones. Entre las pasarelas del Hemisfèric y el Museo Príncipe Felipe rodaron los dos protagonistas de la serie, el escocés Peter Capaldi, encargado de dar vida al duodécimo doctor (después de tomar el relevo a David Tennant y Matt Smith), y la inglesa Pearl Mackie, quien se estrena en la piel de la nueva compañera del Señor del Tiempo.

Cuando la BBC publicó la foto del rodaje, algunos fans no dudaron en desplazarse hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias para lograr la preciada instantánea de los intérpretes de 'Doctor Who', que no dudaron en fotografiarse con los más pacientes. Capaldi y Mackie aprovecharon también un descanso en la producción para comer en un restaurante cerca de la zona de rodaje.

'Doctor Who' se suma a la lista de ficciones que escogen la Ciudad de las Artes y las Ciencias como escenario, aunque con un rodaje blindado del que no se ha podido saber nada más allá del 'selfie' de sus protagonistas. En febrero de 2014, Disney también rodó 'Tomorrowland', pero la presencia de George Clooney en el mismo enclave estuvo rodeada de un menor secretismo que al que acompaña al Doctor y su compañera de viajes.