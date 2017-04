Quique Dacosta se cae de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo

El restaurante de Quique Dacosta ya no está entre los 50 mejores establecimientos del planeta. La lista de los 100 Mejores Restaurantes del Mundo, los galardones que concede la revista 'Restaurant', ha hecho descender al chef de Dénia hasta trece posiciones, aunque se mantiene entre el centenar de espacios gastronómicos más significativos de los cinco continentes.

Dacosta ha pasado del puesto 49 que ocupó en 2016 al 62 de este ejercicio. Además, la bajada contrasta también con su posición en 2015, en la que estaba situado en el 39. E, incluso, en 2013, llegó a estar instalado en el número 26 del prestigioso listado.

El del cocinero de Dénia no ha sido el único local español que ha descendido en una edición no especialmente propicia para los establecimientos patrios. El Celler de los hermanos Roca se mantiene en el podio pero retrocede hasta el tercer lugar tras obtener la plata el año pasado. Los gerundenses salvan el honor español y obtienen, además, un premio de consolación: el negocio que mejor trata a sus clientes. «Es un número que no habíamos ocupado nunca. Llevamos nueve años entre los cinco primeros», recordó ayer Josep Roca.

Entre los diez primeros figuran otros dos restaurantes españoles, el Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya), dirigido por Víctor Arguinzoniz, que ocupa el sexto lugar; y Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, en San Sebastián, que se coloca como noveno del mundo (pierde dos puestos). Tickets (Barcelona), de Albert Adriá (puesto 25); el Arzak, de Juan Mari Arzak y Elena Arzak (30), y el Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya), de Eneko Atxa (38), completan el listado de establecimientos españoles entre los 50 primeros. Otro español premiado fue el 'Disfrutar', de Barcelona, que se llevó el galardón al restaurante con mayor proyección.

El que sí se cumplió fue el sueño de un niño suizo que quería ser cocinero. La lista ha coronado al establecimiento neoyorquino Eleven Madison Park de Daniel Humm, en un podio que completa la Osteria Francescana de Módena (Italia).

Humm (Strengelbach, 1976) es el cocinero del momento, un profesional que con una sólida vocación y una determinación de hierro ha pasado de su pequeño pueblo helvético (menos de 5.000 habitantes) a devorar la Gran Manzana a los fuegos del Eleven Madison Park. Dejó de estudiar a los 14 años porque tenía muy claro que quería formarse como chef y a los 24 ya consiguió su primera estrella Michelin. En 2006 llegó al Eleven Madison Park, primero como cocinero y desde 2010 como propietario, y en apenas una década ha logrado llevarlo a la cumbre mundial con su menú degustación de ocho o diez platos. Abastecido por productores locales, el local trata de recuperar los orígenes de la cocina neoyorquina con platos como el pato asado con miel de lavanda o el postre de chocolate 'Name that Milk'. Cada cliente paga 275 euros.

«Estoy lleno de alegría y muy orugulloso», dijo durante la ceremonia de los galardones celebrada en Melbourne un emocionado Humm. «Cuando hace 25 años empecé a cocinar, nunca me habría imaginado que me encontraría en esta posición», aseguró el cocinero.

La lista de los 100 Mejores Restaurantes del Mundo comenzó en 2002 y, junto con las estrellas Michelin, es la gran referencia para los gastrónomos del mundo. El galardón pasó su peor momento en el año 2015, cuando recibió acusaciones de amiguismo entre los restaurantes y los miembros del jurado. Desde entonces, la comisión está compuesta por mil «expertos independientes», incluidos críticos culinarios, chefs, propietarios de establecimientos y gourmets.