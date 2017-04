Guillermo Carnero: «Aún es posible insertar sangre nueva a la poesía»

Pasa el tiempo. Guillermo Carnero tiene tras de sí una de las carreras más relevantes de la poesía española, un género que empezó a escribir a finales de los 60 para terminar recalando en el grupo de los Novísimos, al que también pertenecieron Molina Foix, Gimferrer o Panero. 'Barcelona, mon amour' (1970), 'El sueño de Escipión' (1971), 'Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère' (1974) o 'El azar objetivo' (1975) son algunos de los trabajos con los que este autor va trazando un universo propio, en el que ya se adivinan preocupaciones como la indagación personal, conflictos relacionados con la sociedad a la que pertenece, y temas predilectos como el amor, la muerte o la propia poesía. Pasa el tiempo. Sus obras se traducen al alemán, al francés, al italiano, al inglés... Pasa el tiempo. Gana el Nacional de Poesía.

Sí, pasa el tiempo. Y el paso del tiempo es uno de los asuntos a los que sus textos se acercan en el último poemario que ha publicado, 'Regiones devastadas', dentro de la Colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara. «He tenido la suerte de ir colocando mis libros en las colecciones punteras en cada año y esa colección es Vandalia», explicó el autor ayer en la presentación en Madrid de su obra, «con la que lanza palabras más lejos que la vida», según el también escritor Antonio Lucas, que se encargó de desentrañar algunas de las claves que salen a la superficie en este volumen. Como la exploración de los «adentros de uno mismo» o la «extrañeza» del tiempo que le ha tocado vivir.

Carnero confirmó que como Rubén Darío soñaba con otras etapas, otros momentos. «Como no me gusta la época en la que vivo ni siquiera me siento a gusto con el mobiliario y la decoración actual. Por eso suelo visitar subastas para adquirir muebles de épocas más felices», confesó Carnero, que criticó «la desgracia de la educación en las últimas décadas», el abandono de la literatura en los planes de estudio, el retroceso de la cultura y la marginación de la poesía. «La sociedad y la cultura contemporánea la han condenado», remarcó, aunque no se mostró pesimista del todo al respecto. «Aún es posible insertar sangre nueva a este género», matizó señalando a las nuevas generaciones de poetas. «Me llama la atención su heroicidad y su capacidad de resistencia, porque tienen poco estímulo aparte de su necesidad interior y su vocación», indica.

«La sociedad y la cultura contemporánea han condenado a la poesía», remarca

Casi una treintena de poemas componen un libro cuyo título inspiró el padre del autor, que utilizaba la expresión refiriéndose a los trabajos de restauración que le tocó llevar a cabo tras la Guerra Civil, en la que luchó en el bando republicano. De Ovidio a Johnny Cash, los referentes se acumulan en el subconsciente de Carnero, que echa mano de vivencias pasadas y reflexiones permanentes para construir una obra que reivindica la madurez en todos sus aspectos.

A sus 70 años el escritor valenciano sigue descubriéndose a sí mismo. «Me pongo en el lugar de lo que piensas las mujeres en ocasiones a la hora de escribir, no me había pasado nunca, debe de ser cosa de la edad», bromeó el autor, que se reconoce en el simbolismo y al que no le importa que lo llamen barroco. «Me parece un elogio. No creo que el arte y la cultura hayan llegado a extremos tan altos como en esa época».