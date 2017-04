El Pati Obert del IVAM empieza a armarse

Lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se cuida. La frase puede resultar naïf, pero funciona en materia de patrimonio artístico e incluso es aplicable a las esculturas del antiguo cauce de Valencia. En el río una pieza de Per Kirkeby (Copenhague, 1938) no sólo luce un aspecto deteriorado y descuidado sino que no se reivindica como obra artística. La escultura de ladrillo es obra de uno de los principales representantes del neoexpresionismo europeo, comolos alemanes George Baselitz y A.R. Penck.

La escultura se encuentra debajo del Pont de les Arts, a pocos metros del IVAM, quien le dedicó una exposición a finales de los 80. Con motivo de la muestra, el artista danés realizó la escultura 'Sin título' ex profeso para Valencia. La pieza luce muy deteriorada. Las pintadas ocupan parte de los muros, ha perdido ladrillos y está rodeada de una tela metálica. Para deslucir más su exhibición, a poca distancia están instalados un transformador y un contenedor.

La pieza es objeto de deseo del IVAM, según ha podido saber LAS PROVINCIAS. Ha mostrado interés por recuperar esta escultura y ha iniciado contactos con las instituciones pertinentes para rescatar del abandono la obra. Los planes de la pinacoteca para la pieza de Kirkeby pasa por el Pati Obert, cuya obras, según establece el convenio firmado entre IVAM, Ayuntamiento y Conselleria de Cultura, arrancarán después de verano, como adelantó este periódico. El museo, además, posee una maqueta preparatoria en bronce que hizo el artista antes de construir la escultura y que se exhibe actualmente en la exposición 'Perdidos en la ciudad', que concluye el próximo 4 de junio.

La pinacoteca sólo podrá recuperar y restaurar la esculturade ladrillo si las administraciones correspondientes agilizan los trámites. El Pati Obert, que debe ser una realidad a final de año, es el espacio elegido para la pieza del escultor danés, pero el IVAM también recuperará de sus almacenes otras obras para convertir el solar trasero en un espacio de exposición artística. La primera vez que se habló del entonces Jardín de las Esculturas en junio de 2015, el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, habló de piezas de Markus Lüpertz, Tony Smith, Pablo Palazuelo, o los valencianos Miquel Navarro, Andreu Alfaro y Vicente Ortí. La intención es que el terreno de 2.800 metros cuadrados pueda servir como un área del museo al aire libre en la que poder realizar actividades didácticas para niños sobre arte moderno y contemporáneo.

El pasado 24 de febrero, la Junta de Gobierno Local de Valencia aprobó el convenio entre la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de Valencia y el IVAM para acondicionar el solar trasero del museo como un jardín dedicado al arte, que se denomina Pati Obert.

En el convenio, como avanzó este periódico, se detalla un calendario que especifica que las autorizaciones, licencias y tramitación del expediente de contratación de la obra se dejan para el próximo julio y el inicio de la ejecución de obra arrancará en septiembre de 2017.

El Pati Obert tendrá un acceso situado entre las calles Beneficencia y Guillem de Castro. La Conselleria de Cultura se compromete a destinar 500.000 euros.

El convenio de colaboración entre las instituciones tiene una validez de cuatro años incluido el actual, es decir, estará vigente, según el convenio, hasta 2020.

El solar cuenta con una superficie de 2.800 metros que se prevé acondicionar para dotarlo de uso cultural y complementario al espacio del IVAM. En un primer momento, las expropiaciones se realizaron para la ampliación de la pinactoeca, pero el proyecto diseñado por los prestigiosos arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa quedó en el olvido.