Las bandas firman la paz con Les Arts

Hace algo más de medio año las bandas de música valencianas dijeron basta. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat (FSMCV) denunció en mayo de 2016 que rompía las negociaciones con el Palau de les Arts y la Conselleria de Cultura para materializar un convenio que iba a traducirse en una mayor presencia de las agrupaciones musicales de la región en el auditorio. La razón principal para la falta de acuerdo eran «los retrasos que la administración autonómica ha tenido en materia de cultura». La Federación estalló en aquel momento y criticó tanto al coliseo -del que dijo que no quería pagar a las formaciones ni ampliar su presencia en la programación- como al departamento que dirige Vicent Marzà -al que reprochó el hecho de que no quisiera aportar más presupuesto a las formaciones musicales de la Comunitat-.

Sin embargo, pasado algo más de ese medio año, se ha llegado a un acuerdo. Concretamente, a «un primer paso», según el presidente de la Federación, Pedro Rodríguez. Ayer mismo se mostró la reconciliación entre ambas entidades. El intendente de Les Arts, Davide Livermore, el director administrativo de Les Arts, Francisco Potenciano, y el propio Rodríguez escenificaron mediante la firma de un convenio que las negociaciones, finalmente, han llegado a buen término. No obstante, en el acuerdo apenas se han recogido las exigencias de los músicos de la Comunitat. Y es que, aunque les Arts se ha comprometido a colaborar con las bandas, el presupuesto para 2017, unos 60.000 euros, -que gestionará a partir de ahora el coliseo- es el mismo que el año pasado e irá destinado íntegramente al ciclo 'Les bandes a Les Arts'. Es más, el convenio no recoge dotación económica alguna y se limita a la promoción, colaboración, difusión y organización de actividades entre ambas entidades. El propio Livermore alegó que «la falta de dinero no puede determinar el hacer o no las cosas». En este sentido, coincidieron en que el logro del convenio no está en la partida presupuestaria sino en la participación activa de la Federación en el funcionamiento del Palau de les Arts.

«Es un día histórico», aseguró Rodríguez en referencia a un acuerdo mediante el cual Les Arts pasa a gestionar directamente el ciclo. Como novedad, además, para la edición de este año, las bandas participarán en él a través de un concurso, y no mediante un sorteo como se estaba haciendo hasta la fecha. «Algunas que querían venir, no lo hacían porque no salían beneficiadas del sorteo. Y otras que no les venía bien, tenían que actuar por obligación», afirmó Rodríguez. Sin embargo, el encuentro tendrá una duración similar a la de otras ediciones por lo que la presencia de las bandas en la programación habitual del auditorio se mantiene, no aumenta tal y como reclamaban desde la Federación. Pactan, según el documento, la creación de una comisión mixta integrada por miembros de la dos instituciones que decidirá y elegirá los proyectos de las bandas que, finalmente, participarán en el ciclo. Es más, esta mesa podrá proponer el repertorio e, incluso, ajustarse a la línea artística de la temporada del coliseo. Pese a la buena voluntad entre las partes, las bandas no tendrán una programación regular en la oferta de Les Arts. No habrá mayor presencia ya que se limitará a este certamen. Apenas se ha abierto la puerta a futuras colaboraciones, pero no hay nada concretado. Rodríguez insiste en que este «primer paso» debe estar ligado a una mejora del presupuesto para las agrupaciones musicales de la región.

Lo que sí recoge el acuerdo es la organización conjunta de actividades, la posible participación de intérpretes de las sociedades musicales en la oferta musical de Les Arts -tampoco hay nada cerrado- y la dotación, dentro de las posibilidades del enclave artístico, de infraestructura y recursos para los encuentros de los miembros de la Federación, aunque sobre todo de la Jove Banda y la Jove Orquestra de la FSMCV.

Los socios tendrán condiciones favorables y descuentos como grupo a la hora de acceder a la programación y a la actividad del enclave cultural. El convenio también estipula la organización de clases magistrales y otras actividades formativas para las sociedades musicales y los músicos podrán acceder a algunas sesiones de trabajo de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, además de los ensayos generales de las representaciones operísticas.