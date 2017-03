Talavante toca el cielo

El toreo dilucidado. El toreo decantado. El toreo dibujado. El toreo, tal cual lo hizo ayer Talavante en Castellón. Lo redondeó en el sexto, pero ya lo había esbozado a gran nivel en su primero. El toreo es un misterio que Talavante explica con más frecuencia que nadie. Lo hizo ayer muy claro, elegante, con precisión de ingeniero, con alma de imaginero y lo entendió el público de Castellón, que entró en absoluta comunión con él. Estoy convencido de que le hubiesen entendido también en el Japón. El arte es el arte. El toreo de escuadra y cartabón, de orgullo, bélico y rampante, eso fue cosa de El Juli en el cuarto. En primer lugar sin toro y todo seguido con un toro inventado. También lo entendió el público de Castellón y también lo hubiesen entendido en el Japón. Talavante refrendó su obra de un excelente espadazo; Juli precisó de un pinchazo previo y el detalle marcó la diferencia en el capítulo de trofeos. Una oreja para el de Madrid y dos orejas con petición de más para el de Extremadura.

También estuvo Castella, era su segunda actuación, el fruto de su éxito del día anterior. Toreó a sus dos toros con mucha decisión, seguramente con menos sentimiento que sus compañeros. Ese debió ser el motivo de que le entendiesen menos. Sobre todo el presidente, que se aferró a su potestad, se tapó los oídos y no quiso saber nada de una masiva petición de la segunda oreja en el quinto.

El otro gran triunfador de la tarde fue Justo, el de Garcigrande, otra vez, como en las Fallas. Trajo seis muñecos, ustedes me entenderán, seis bombones para hacer posible todo lo que les he contado. Aparecían que sí, que no, sin dar mucha información, informales, el tercero hasta se permitió la osadía de voltear a Talavante y a Juli en el primer tercio, pero tocaban a matar, se quedaba el espada a solas y rompían a embestir en modo garcigrande. Sólo el primero, chico y descangallado, fue imposible; pero a partir de ahí fue soltando uno bueno y otro mejor. Me encantó, vaya clase, vaya ritmo, vaya dos pitones, el segundo de la tarde. Tuvo menos ritmo el tercero, pero esa carencia le dio interés y le añadió transmisión a todo lo que se le hacía. El cuarto fue un manso de libro, huido y desentendido de toda lucha, llegó al último tercio distraidote y mansón. Justo hasta que se topó con El Juli, que lo desengañó, lo fijo, le obligó y le convenció para que embistiese una y otra vez en los medios. Si hay toros con suerte, ése fue uno de ellos. Bueno el quinto y excelente el sexto, que embistió humillado, repetidor y cadencioso por los dos pitones. A estas alturas sigo haciéndome cruces, por no decir maldiciendo, la insensibilidad presidencial. Más de un toro fue de vuelta al ruedo y, si no le pareció suficiente, la merecieron sobradamente por su conjunto.

Noticia grande y gozosa fue el nuevo lleno que registró la plaza del Paseo de Ribalta. Había temor a que la caída del cartel de Roca Rey, ahora mismo uno de los atractivos taquilleros más fuertes, pudiese provocar una devolución importante de localidades. No fue así y, como dice el cómico, las que salieron por las que entraron, con el resultado de una plaza rebosante. Y como nadie se quiso quedar atrás, también hubo pares de banderillas excelentes, los de Trujillo mismamente al sexto, para que todo fuese redondo.

A la apoteosis

La tarde había arrancado con cierta decepción. Ni siquiera El Juli pudo hacerle faena al que rompió plaza. Fue una falsa alarma, la realización del adagio gitano, ya saben que no quieren buenos principios, y a partir de ahí la tarde se lanzó. Vino Castella con su primera faena, a mi entender con más nivel, más torería y más limpieza que la segunda, y menos valorada por el público, seguramente todavía mosca por el arranque de la tarde. Después continuó el buen nivel con Talavante, que salió toreando sobre la derecha con limpieza, largura y ese no sé qué que Dios le ha dado. Respondió el toro con embestidas vibrantes y repetidoras y la obra no acabó de culminar por la interrupción de una maldita caída. Se derrumbó en un giro el de Garcigrande, que perdió apoyo y no podía levantarse, y ya nada fue igual. El cuarto fue el manso de marras que les he contado. Habían triunfado todos, menos El Juli, que fue en busca del morito resoplando. Le ofreció la muleta, se la dejaba en la cara, no le obligó de primeras, lo fue convenciendo y el trasteo fue subiendo de nivel y de tensión. Hubo series con el toro ya muy rajado en las que le ganaba el paso a la salida de cada muletazo, como para que el toro acabase aborreciéndole. A esas alturas la plaza era un clamor y El Juli, un tipo insaciable. Seguía la faena, bramaba el público, se encogía el toro y, quizás, a ese exceso de metraje pueda atribuirse el porqué del pinchazo previo a la estocada. La del quinto fue una faena de tensión y ganas de Castella, con el mismo esquema pero menos limpia que su anterior trasteo y de mejor acogida entre el público, que, como queda dicho, insistió en la concesión de la segunda oreja. La respuesta del diestro al presidente -tiró el trofeo debajo del estribo- no fue elegante ni cayó bien. En el sexto el público tocó el cielo. Talavante, subido a la ola de la inspiración, lo cuajó de principio a fin. Desde unos estatuarios firmes y verticales, como la Torre del Fadrí, hasta las bernadinas finales, cambiándole el viaje al toro, el torero mantuvo al público en pie. Éxtasis general. Puerta grande para el extremeño. El éxito esta vez sí se correspondió con la realidad.