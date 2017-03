«Nada es lo que parece en la novela, prejuzgarás antes de tiempo a los personajes»

Javier Castillo todavía cree que la repercusión que está teniendo su primera novela es un sueño. Precisamente toda la trama de suspense y amor que conquistó a 40.000 personas en la red, nace de ello. «Suelo soñar cosas muy extrañas», explica el autor. Todas las apunta en una libreta que antes daban lugar a pequeños relatos y ahora a grandes novelas publicadas en papel por la editorial Suma y es que la segunda parte de 'El día que se perdió la cordura' ya está escrita y posiblemente el año que viene por estas fechas esté en las librerías. Pero hoy el autor disfruta de un éxito fraguado en un tren, lugar donde durante un año, en el trayecto de 45 minutos al trabajo, escribió 448 páginas de pura intriga.

-Un principio fuerte, con el asesinato y la aparición de una mujer decapitada, pero ¿cuáles son los ingredientes que mantienen el suspense capítulo a capítulo?

-El inicio te rompe los esquemas y el éxito ha sido trasladar esa fuerza a cada capítulo. Cuando leo siempre me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar a continuación? Y esa cuestión la he plasmado en todo, insinuando algo pero sin mostrarlo, para que el lector siga leyendo y averigüe cuáles son los motivos que empujan al protagonista principal. Por lo tanto el ingrediente principal es levantar continuamente incógnitas e ir resolviéndolas poco a poco.

¿Crear una historia a tres tiempos y con capítulos cortos es una táctica aprendida al ser un ávido lector?

La estructura estaba muy pensada. Tardé seis meses en planificarlo todo en un 'excel' y luego mientras la escribía añadí matices a las personalidades pero no cambié nada de la trama. Tenía claro que los capítulos muy cortos enganchan, por eso me puse como tope escribir 1.600 palabras por cada uno. Y conjugar tres tiempos es algo que como lector me gusta, por eso como escritor quise mostrar por un lado el día del asesinato, por otro el día de antes y por último, el pasado del protagonista. Así una incógnita del capitulo 10 no se resuelve hasta el capitulo 13.

¿Por qué se aventuró a orientarla en EEUU, en lugares que no conocía o incluso recreando espacios inventados?

Quise desarrollarla en EEUU porque al no tocarnos tan de cerca, la historia y los personajes pueden parecernos más creíbles. Además los lectores en una novela tan visual necesitaban un escenario al que ya estuviesen acostumbrados en este tipo de género. Y aunque yo no haya estado en los lugares que describo, con las nuevas tecnologías y con el 'street view' todo es factible y se pueden visitar desde casa. Salt Lake, el pueblo inventado, estaba en mi cabeza, quería un lugar con muchas cualidades peculiares y no encontraba semejante, así que di paso a la imaginación.

Hay mucha carga psicológica en cada personaje. ¿Con cuál le costó empatizar más?

Con Steven sin duda. Es el personaje más dramático, el que más sufre y el que está renunciando a más cosas por el amor a sus hijos, por eso me costó empatizar con él. Jacob, el protagonista, es mi voz personal, lo narro en primera persona, utilizando la misma estructura de frases que yo uso, pero no es autobiográfico. Por eso escribir de esa manera fue fácil pero ponerme en su lugar no.

El libro está cargado de dualidades y reflexiones ¿qué quería provocar en el lector?

Quería transmitir el amor atemporal, fuerte y muy puro como el del personaje principal que provoca que sea capaz de cualquier cosa por amor. En el caso de Steven por sus hijas y en el de Jacob por el amor adolescente. La novela te empuja a perseguir los sueños, a recuperar el amor de tu vida y te invita también a reflexionar sobre las primeras impresiones. Nada es lo que parece en el libro y prejuzgarás antes de tiempo a los personajes, muchos de ellos opuestos porque me gusta como lector los mundos opuestos. Será al final cuando comprendas el porqué de los comportamientos de todos ellos.

Después de su experiencia, ¿cree que la autopublicación es beneficiosa para la literatura?

Sí, porque hay muchos libros de gente muy buena que de otra manera no hubiesen salido a la luz. Además te expones mucho más a la opinión de los lectores a si estás respaldado por una editorial. Pero si la obra es buena el propio mercado te coloca en tu sitio. Las historias son las que venden y al final lo importante es que la gente lea.