Les Arts envía a Italia piezas de trencadís para comprobar su adherencia

Si usted se acerca hoy al Palau de les Arts observará a pie de calle que falta trencadís en la cúpula, exactamente en la cara que recae a la avenida López Piñero, como publicó ayer LAS PROVINCIAS. Se aprecia falta de revestimiento cerámico un año después de la reparación del trencadís. Donde el mes pasado había una superficie cubierta por el azulejo blanco ahora hay pérdidas apreciables desde el exterior.

Los desconchados obedecen a catas técnicas que se han realizado durante las inspecciones previstas en el programa anual de inspección y mantenimiento de la fachada, según fuentes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), propietaria del edificio. Por eso en el suelo, como detalló el periódico, no hay rastro de piezas. El despacho de Santiago Calatrava y la UTE han retirado piezas de trencadís en 16 puntos (tres de ellas en la cúpula) del coliseo con el propósito de «medir la actual adherencia del revestimiento y su posterior análisis en el laboratorio del fabricante del adhesivo en Italia».

En las instalaciones italianas se comprueba el comportamiento del pegamento que se empleó durante 2015 para la reinstalación del trencadís en unos trabajos que duraron doce meses. «Los valores de adhesión recogidos en estos ensayos son excelentes y demuestran que la ejecución del trencadís realizada hace apenas año y medio tuvo una calidad óptima», según el estudio de Calatrava.

Los trabajos de inspección se siguen realizando y concluirán la próxima semana con la reposición del trencadís nuevo en las zonas donde se ha retirado, según las mismas fuentes.

Revisiones

La extracción de las piezas, que se puede comprobar in situ, ha sido realizado por unos alpinistas especializados. Estos ensayos de adherencia (los llamados 'pull-out' tests) se realizan para comprobar la adhesión del trencadís al acero. El año pasado se realizaron estos mismos trabajos durante los días 6 y 7 de junio, aunque Cacsa y el estudio de Calatrava no remitieron información públicamente. Esta revisión, que sufraga conjuntamente Calatrava y la UTE constructora de les Arts, también se realizará el próximo año pero no hay fecha fijada.

En el acuerdo alcanzado entre Santiago Calatrava y Cacsa se prevén inspecciones periódicas consistentes en la realización de doce series de ensayos a lo largo de los próximos diez años. No hay un calendario previsto para ello ya fijado de antemano ya que depende de la programación del Palau de les Arts así como la coordinación con los trabajos de mantenimiento que el complejo realiza anualmente en edificios e infraestructuras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, según fuentes del despacho de Calatrava.

La noche del 26 diciembre de 2013 se produjeron los desprendimientos de trencadís del Palau de les Arts. La caída de cascotes obligó a cerrar el recinto y establecer un perímetro de seguridad. Días más tarde se suspendió la programación ante el riesgo de desprendimientos del revestimiento cerámico.

A mediados de enero de 2014, los operarios de la Unión Temporal de Empresas comenzaron a retirar todo el revestimiento. Esta decisión se tomó a tres bandas: la Conselleria de Economía, las empresas Acciona y Dragados, y el arquitecto Santiago Calatrava.

La cúpula del edificio mostró su aspecto metálico durante más de ocho meses hasta que los andamios tomaron el coliseo en noviembre de 2014. En enero de 2015 empezaron los trabajos para reponer el trencadís y se volvieron las primeras placas de cerámica blanca. Los operarios empezaron por el lateral que cae a la Avenida López Piñero. Y luego pasaron a recuperar la cara del antiguo cauce. Con fecha de 21 de octubre, el despacho de Santiago Calatrava dio por concluida la rehabilitación de la fachada a falta de las labores de limpieza y pequeños remates.