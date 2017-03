Puerta grande para Perera

valencia. Román cortó una oreja, ganada a pulso. Quiere decirse con estricta justicia. Perera cortó dos, demasiadas, con la consiguiente puerta grande. Pero ni por esas, tres orejas no son pocas, más bien al contrario, la cuarta corrida de toros de la feria dejó buen sabor de boca. Seguramente porque todos esperábamos que Román pudiese redondear la tarde tras su brava pelea con su primero y no pudo ser. El que cerraba plaza, guapo como él sólo y renuente como ningún otro, se lo puso imposible y hubo que aplazar el lanzamiento del valenciano. Ese es dolor que a buen seguro apenó a los aficionados tanto como a él. Y porque el doble trofeo de Perera, muy forzado, no se ajusta a lo que sucedió, de tal manera que se interpretó justamente como un exceso presidencial, una pirueta en el vacío que puso el criterio presidencial del revés. Por todo eso y porque había motivos para que hubiesen pasado más cosas de las que pasaron, la gente se fue de la plaza un tanto mohína. Dos toreros cuajados, con oficio y agallas, un torero en modo lanzamiento, jugando en casa, Román, y una corrida de Victoriano del Río, normalmente destinada a los grandes acontecimientos, daba para esperar más, la prueba es la gran entrada que registró la plaza, muy cerca del lleno. Pero ya se sabe, el hombre propone y el toro descompone.

Ahí iba. El motivo principal de semejante desaliento fueron los toros de Victoriano, tantas veces pilares de las grandes faenas, que por esta vez no dieron juego. Abundaron los desclasados y los que mostraron buena condición dimitieron demasiado pronto como para salvar el conjunto. Fue muy cambiante el segundo, que no dio muchas esperanzas en los primeros tercios y embistió con clase y largura en cuanto se quedó a solas Perera, hasta que de pronto, una pena, echó la persiana y dijo hasta aquí he llegado. Nunca se sabrá si porque le obligaron demasiado de primeras -la administración de los toros es concepto obligado para ser buen torero- o porque el toro tenía poco fondo, aunque no descarten que se deba a las dos cosas. Emotivo y de embestida fuerte, lo necesario para alcanzar eso que ahora llaman transmitir, fue el tercero, que también acabó apuntando claramente a los chiqueros. Imposible el sexto como dije; incómodo por lo mucho que reponía y andaba el primero y simplones los otros dos. Si Victoriano tenía que soltar este año una corrida de poca gracia ya la soltó. Así que cabe pensar que los victorianos fetén están en el campo.

El arranque de faena de Román a su primero, las dos rodillas en tierra, fue explosivo. La prueba es que estalló la plaza. La cogida, de las que encogen el ánimo a cualquiera menos a Román. Los planteamientos de la faena, correctos y firmes. La muleta abajo, adelante y hasta el final. El oficio y las tablas para macerar todo aquello, breve, de ahí que no luciese más. Su segundo fue directamente imposible.

Perera estuvo valiente y dispuesto toda la tarde, con su primero mientras duró y con su segundo, en el que se mostró tesonero y con oficio hasta lograr robarle pases. Una estocada entera dio paso al exceso presidencial. Castella no tuvo ni su día ni toros, ni por tanto pudo añadir nuevos laureles a su currículo. Otra vez será.