Las nuevos titulares de Cultura enseñan sus cartas

Las caras que van a tutelar las direcciones adjuntas de Música y Cultura Popular, Artes Escénicas y Audiovisual del Instituto Valenciano de Cultura (IVC), Marga Landete, Roberto García y José Luis Moreno, respectivamente, enseñaron ayer sus cartas para gestionar estas tres áreas tras ser elegidos por concurso abierto.

Mostraron algunas de sus líneas maestras pero no hicieron públicos sus proyectos. Tienen cinco años para demostrar, si se utiliza el símil del juego, si van o no de farol. Pero lo cierto es que dibujaron un panorama que va ligado a la apertura de la nueva RTVV y a la mejora de los presupuestos en materia cultural. Un montante que, en palabras del propio Marzà, está sujeto al hecho de que la Comunitat alcance una «financiación justa». No obstante, y mientras se solucionan esos problemas, los tres responsables dieron algunas de las pinceladas de su futura gestión, que comenzará a llevarse a cabo a principios de abril, momento en el que se harán públicos los planes que les han valido la consecución del cargo.

«Pasemos a la acción»

Roberto García, nuevo director adjunto de Artes Escénicas y hasta la fecha director artístico de la compañía L'Horta Teatre, sabe que su departamento debe hacer frente no sólo a una mermada industria valenciana sino a las reivindicaciones de unos profesionales que, en los últimos tiempos, han criticado con dureza las políticas del departamento que dirige Vicent Marzà y a los que, dijo García, les queda «un miligramo de paciencia». «Por esa razón he llamado a mi proyecto 'Pasemos a la acción'. Tenemos que hacer cosas.

Apoyar la dramaturgia y la creación y apostar por el renacer de la industria», aseguró. Su propuesta aboga por una mejor articulación de las temporadas, las producciones y las coproducciones escénicas; apuesta por las acciones para fomentar la igualdad de género, quiere volver a organizar los premios de las Artes Escénicas -y que se retransmitan en la futura televisión pública valenciana- y espera dar un mayor apoyo en la proyección exterior. Además, tiene en la agenda aumentar las producciones del Teatre del Poble Valencià, los intercambios con otros escenarios y la creación de un comité de lectura que reciba los textos de los dramaturgos de la Comunitat para que puedan ser producidos por su departamento.

Visibilizar a los profesionales

Marga Landete, nueva titular de Música y Cultura Popular, inició ayer el pequeño esbozo de su proyectos asegurando que su intención es mejorar las condiciones laborales de los músicos de la Comunitat y darles la visibilidad que, consideró, no han tenido en los últimos tiempos. «Tenemos que poner el foco en los trabajadores de la música, pero no solo dar cobertura, sino amplificar la música popular y poner en valor a los profesionales», afirmó. Para ello, dijo, se debe trabajar en la diversidad de disciplinas y estilos, promover el valenciano y la presencia femenina y desarrollar actividades de internacionalización.

Entre sus proyectos, figuran un plan integral de la música valenciana, la organización de concursos de grupos noveles, un festival de música tradicional y la creación de un centro de documentación musical en línea. También, como García, el impulso de los premios de la música valenciana.

Un proyecto continuista

El nuevo director adjunto de Audiovisual y Cinematografía plantea un proyectos continuista. Ya ostentaba el cargo y ha renovado en el puesto tras presentar un proyecto que aboga por seguir con el proceso de digitalización del archivo de la Filmoteca, la territorialización de actividades a través del Circuit Cultural o los más de 70 festivales existentes y la alfabetización audiovisual. Asimismo, aboga por una nueva Film Comission para rodajes de promociones extranjeras, estatales y autonómicas, la presencia del audiovisual valenciano en la nueva televisión autonómica y en medios estatales y plataformas digitales de contenido audiovisual, y coincide con sus compañeros en organizar unos galardones para distinguir el trabajo de los profesionales de la Comunitat.

Nueva imagen

La nueva imagen corporativa del IVC, que adelantó ayer LAS PROVINCIAS, ha sido diseñada por Nueve Estudio. Tomando como referencia un anfiteatro griego y romano, el dibujo, en forma de 'C' representa la unión tanto del público como de los profesionales.