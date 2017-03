«No me puedo hacer responsable de los problemas de la política cultural pública»

-¿Cuál es su proyecto para las Naves?

Que el centro se convierta en un laboratorio urbano y en referencia para Valencia, que sirva de acicate para transformar la ciudad, hacerla más sostenible, más amable, más equitativa, más inclusiva y culturalmente más activa. Disponemos de un presupuesto de algo más de tres millones de euros y en plantilla figuran 35 personas. Se espera una tercera absorción, la oficina del Observatorio del Cambio Climático, que situará el personal en 38 trabajadores. Nuestros temas prioritarios son movilidad, energía, agroalimentación, salud y cultura.

¿Se puede abarcar todo?

Creemos que sí. No trabajamos para dinamizar esos cinco sectores, sino para innovar en ellos.

¿Por qué cambia el modelo de las Naves, que nació como centro de creación contemporánea con una actividad principalmente cultural, por un proyecto de innovación?

El giro no lo decido yo, sino el concejal Jordi Peris y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Me traen aquí para montar un centro de innovación urbana con los recursos de la Fundación Valencia Crea y su espacio. En el nuevo proyecto no se sustituye lo cultural, sino que se complementa.

Según sus palabras priorizan cinco segmentos, uno de ellos es la cultura. Ésta pasa de ocupar todo a ser uno de los sectores de trabajo en las Naves, ¿la cultura queda relegada en el proyecto actual?

Sí, si la pregunta es si las Naves deja de ser un centro exclusivamente cultural, la respuesta es sí, pero antes de mi llegada ya había actividades de emprendimiento. El edificio no era un centro cultural al uso y con el giro se quiere reconvertirlo sin olvidar la herencia.

Por esa herencia artística la Fundación Contemporánea considera las Naves como el segundo mejor centro cultural de la Comunitat tras el IVAM y por esa herencia el Espai Mutant está consolidado dentro de las artes escénicas valencianas. Aún así, decide cambiarlo. ¿No era un modelo válido pese a ser una fórmula reconocida y consolidada?

No. Sólo funcionaba bien Espai Mutant; el resto de espacios, no. El teatro arranca formalmente en febrero de 2015, apenas dos años. El resto de espacios no daba resultados.

¿No funcionaban ni las cinco asociaciones ni los estudios de fotografía, grabación, ensayo...?

No, la relación inversión y resultados no funcionaba. Desde 2011 no ha habido ninguna producción de música o de artes visuales, por ejemplo. Salvo la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV), no se ha producido nada y algunas asociaciones me han dicho que no se les dejaba. Yo no lo sé. Hay una diferencia abismal entre las actividades de ADCV y el resto de colectivos.

El Grup Instrumental de València y los artistas visuales (AVVAC) ya han abandonado el espacio. Aseguran que han hecho propuestas para permanecer en el centro y usted las ha rechazado.

No es del todo así. He tenido dos encuentros con el Grup Instrumental que nos propuso digitalizar su archivo con la financiación de las Naves, actividades de música contemporánea para niños (el taller fue en diciembre), y convertir las Naves en un conservatorio de música contemporánea. Eran propuestas que no encajan en el proyecto de las Naves. No vale proponer cualquier cosa.

En el comunicado de la AVVAC se habla de desmantelamiento del centro y de golpe bajo para la cultura. No son las únicas críticas hacia la actual gestión...

Es la interpretación contundente y beligerante de la asociación y no coincide con la visión de las Naves o del Ayuntamiento. La propuesta de la AVVAC de que las Naves sea sólo un centro cultural y que funcione a base de residencias de colectivos sine die es perfectamente legítima, pero no es mi modelo. Las Naves pretende ser un centro de innovación urbana, que depende de la concejalía de Innovación y Gestión del Conocimiento y no de la delegación de Cultura. No me puedo hacer responsable de toda la problemática que haya en la política cultural pública del Ayuntamiento y la Generalitat que afecta a esta ciudad y no puedo ser la solución.

¿No hace autocrítica?

Seguramente estoy tomando decisiones erróneas y otras acertadas, pero no me equivoco al cambiar el modelo actual de las residencias.

El pasado 3 de marzo presentó la convocatoria abierta para Col.lab. ¿Ha sido el proceso adecuado prescindir de los colectivos culturales sin tener a los nuevos inquilinos?

Sí. Al revés, hubiera sido un trauma.

En la convocatoria de Col.lab no se detalla la existencia de un comisión evaluadora. ¿Decidirá usted los proyectos?

Si no está en las bases, será un error. Va a haber una comisión formada por sector público, académico y sociedad civil para cada materia (movilidad, energía, agroalimentación, salud, cultura) y en dos o tres meses recibiremos propuestas. Antes no había convocatorias públicas y ahora sí. Nadie se ha cuestionado por qué se instalaron las cinco asociaciones y no otras. A lo mejor el actual modelo no funciona, porque estamos experimentando y nos podemos equivocar, pero toda la información es transparente.

Cuatro meses después de la filtración de agua en Espai Mutant, sigue cerrado y sin ser reparado. ¿Un centro municipal puede permitirse estar tanto tiempo sin el teatro?

No, sinceramente. Tenemos un problema burocrático. La cuestión está encallada entre la aseguradora del Ayuntamiento y el consorcio estatal de siniestro.

Suena a excusa...

No hay dejadez, seguimos el procedimiento. Confío en que esté reparado en abril y en funcionamiento en mayo. Aún así no puedo asegurarlo al 100%. Hemos levantado toda la programación hasta abril, hemos trasladado lo que hemos podido a otoño y a algunas compañías se les ha indemnizado.

¿Cuáles son los criterios para programar en Espai Mutant?

No van a variar. Dentro de lo contemporáneo, enfatizar en propuestas arriesgadas y nuevas dramaturgias, potenciar la vertiente tecnológica y su fusión con las artes escénicas y explorar la vertiente social, como el tema de refugiados o colectivos desfavorecidos.

¿Es la taquilla un factor que se tiene en cuenta a la hora de programar?

Quizá esta frase se malentienda, pero en términos financieros, perdemos dinero con el teatro pero lo asumimos como una inversión pública en cultura. El modelo de las entradas a 8 o 12 euros lo mantendremos hasta que tengamos otra fórmula, pero seguramente revisemos el taquillaje. Yo no creo que para difundir la cultura necesariamente las entradas han de ser baratas, es decir, creo que se deben hacer otras políticas de captación de público. Si al final lo que hacemos con dinero público es transferirlo a la clase media-alta, vamos mal.

¿Cuál es la relación de Espai Mutant con otros teatros municipales como Rambleta o el Teatre El Musical?

Hay coordinación para intentar no solaparnos. Tenemos más sintonía institucional, de discurso y de colaboración con el TEM que con la Rambleta.