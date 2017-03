Rambleta y Espai Mutant soplan velas

valencia. El centro está sobrevalorado. Tampoco es cuestión de arrinconarla en la derecha o de que se la apropie la izquierda. No, no se trata de ideología sino de situar la cultura en el mapa y de ofrecerla como servicio público al ciudadano. En este sentido Rambleta y Espai Mutant contribuyen a mermar la atracción centrífuga del Ensanche, Ruzafa o el Carmen. Ambos contenedores culturales se reivindican como espacios que rompen fronteras físicas (la periferia existe) y sobre todo invitan a quebrantar los lugares comunes y lo establecido con el teatro, el arte, el cine y la danza como aliados. El centro de San Marcelino cumple cinco años con la impresión clara de «haber consolidado el compromiso cultural» con el que arrancó en 2012, según fuentes de Rambleta. Espai Mutant, enclavado en las Naves de Juan Verdeguer, cumple 24 meses de vida como «plataforma de artes escénicas y territorio de experimentación e innovación».

Rambleta y Espai Mutant miran a la ciudad como origen y como destino. Sin el entorno no son y son en función del entorno. «El 92% de la actividades programadas en 2016 se llevaron a cabo con compañías, artistas o profesionales locales», indican desde Rambleta, que ha organizado más de 1.500 actividades en 2016 que han atraído a más de 300.000 visitantes. Rambleta sopla las velas con una programación que reivindica el papel de la mujer en la cultura (la obra 'Fuenteovejuna', la exposición 'Diverses. Històries de dones', la Factoría con Elvira Lindo, etcétera).

Desde Espai Mutant, que celebra mañana sus dos años con una fiesta y la obra 'Molar', de Quim Bigas, reivindican sus lazos con el sector artístico valenciano con las dos producciones propias ('El fill que vull tindre', de El Pont Flotant, y Poblats en Dansa); las cuatro coproducciones, como 'Still life', de Taiat Dansa o 'Bad Translation', de Cris Blanco; y las producciones que están por llegar ('I tornarem a sopar al carrer' con Cabanyal Intim, 'El grito interminable', de Eva Zapico, y el nuevo montaje de Teta Calva).

La trayectoria vital de ambos espacios también se ha salpicado de polémicas. Al margen de la programación, Rambleta ha visto cómo su nombre se colaba en el caso Imelsa. El vínculo se establece con José Adolfo Vedri, empresario de Engloba, que forma parte de las empresas que integran Bulevar del Arte y la Cultura (BAC), gestora de la Rambleta. La Audiencia de Valencia ratificó el pasado diciembre la decisión que adoptó el juez del caso Imelsa de encargar un informe sobre la construcción y explotación del centro de San Marcelino. Se trata de una de las obras bajo investigación por el supuesto amaño de contratos municipales y el cobro de comisiones por parte de Marcos Benavent y la exconcejal María José Alcón.

Por último, Espai Mutant ha visto cómo al menos cuatro meses de programación quedan dinamitados por la filtración de agua, una avería que obliga a levantar y colocar el suelo del teatro. El auditorio, sin embargo, aún no está reparado aunque el desperfecto se ocasionó el pasado diciembre. Como alternativa al cierre del teatro, Espai Mutant celebra 'Outofthebox' con el que programa piezas escénicas en espacios no convencionales de las Naves. En la biblioteca, justamente, se representará 'Who is me. Pasolini', del 3 al 5 de marzo.