«El deber de un artista es convertir en visible lo invisible»

Desde Zúrich al resto del mundo. El artista Juan Fabuel (Valencia, 1976) acaba de inaugurar '14.24. The Space Between' en la Fundación Bancaja. Es un proyecto muy especial, en el que ha trabajado desde 2009 fotografiando distintos paisajes del Mediterráneo sólo bajo la luz de la luna. Esas instantáneas se han convertido en su regreso a su tierra con un proyecto que, insiste, no encaja en muchas otras instituciones. Fabuel ha colaborado con otros artistas como Axel Hütte, Sebastião Salgado o Sooja Kim y sus creaciones se han expuesto ya en ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York o Berlín. Ahora, en Valencia -y pese a que su trabajo lo desarrolla en Suiza- incide en la creación como medio para investigar, curiosear y obtener respuestas.

¿Cuál es el punto de inicio del proyecto fotográfico que expone actualmente en Valencia? ¿Qué hizo que se decidiera a retratar paisajes del Mediterráneo desde hace ocho años?

Surge cuando vuelvo de Nueva York. Me planteo un proyecto con el que quería conectar con esas cuestiones relacionadas con el hecho de estar desplazado de alguna forma, en algunos casos de forma voluntaria. Y ese hecho tiene que ver mucho con la forma en la que miramos a nuestro alrededor. A la vuelta quería conectar con todo ello. Comencé en el sur de España y vi que tradicionalmente la migración había estado en esa zona y eso me llevó a esos lugares.

¿Se siente privilegiado por haber podido dedicar tantos años a un proyecto artístico? Muchos creadores aseguran que en los últimos años sólo han podido sobrevivir del arte...

No me siento privilegiado. Creo que era mi trabajo, mi deber. Podría haber hecho muchísimas más cosas pero creo que es lo que tenía que hacer en este momento de mi vida. He decidido mirar así el paisaje, que está muy conectado a una idea romántica y yo aposté por desconectarlo de este concepto.

¿Qué ha supuesto para usted inaugurar esta muestra en Valencia, su ciudad?

Un placer. Es un lujazo para un artista que una institución como la Fundación Bancaja apueste por proyectos que, aunque de forma tangencial, toquen temas que son muy importantes. El tema migratorio es fundamental, porque todos nos movemos.

¿Su reflexión sobre la migración se aplica a usted mismo? ¿Se vio obligado a marcharse fuera de su tierra o fue por decisión propia?

De forma voluntaria. Es necesario irse para volver a uno mismo y es necesario dejar de mirarse dentro de un contexto pequeño y salir de la zona de confort. Hacer estas fotografías es todo menos cómodo. Es duro, es físicamente muy complicado. Cargas con un equipo de treinta kilos, tardas dos horas en llegar andando a un lugar... Es fundamental para mirar con otros ojos espacios que nos parecen extraños.

¿Se considera un creador con suerte por haber recibido apoyos?

He tenido la suerte de tener becas, por lo que he tenido la posibilidad de marcharme fuera. Ese apoyo me parece uno de los regalos más importantes para alguien que se dedica a esto.

¿Qué le inspira?

Leer mucho y documentarme. Soy muy curioso. Y, en esa curiosidad, hay momentos en los que se produce un 'click', y prestas atención a algo que, parece, antes no existía. Se abre una brecha en la que el trabajo del artista es ese: meterse allí e investigar y ver lo que hay. Surgirán preguntas, problemas... y ese es nuestro trabajo. Lo único que hace el artista es guiarse por una intuición, hacer visible lo invisible.

¿Le veremos pronto trabajando por Valencia?

Es complicado. El arte es algo globalizado. El artista siempre debe paciencia. Es difícil porque no hay medios. Pero para un artista no debe haber excusas. No necesitas ni la mejor cámara, ni los mejores materiales para realizar un proyecto. Debes tener una fantástica idea y adecuarla a la que tienes.