«En el momento en el que olvidas tu peor pasado estás preparado para repetirlo»

Cercas está dispuesto a conciliarse con su pasado. Era un propósito que reconoce que perseguía desde hace tiempo. Con 'El monarca de las sombras', que presentó en Valencia, lo ha hecho, narrando la historia de un familiar, un muchacho de 17 años que se incorporó al ejército de Franco y murió combatiendo en la batalla del Ebro.

Lo que usted hace sí que es Memoria Histórica y no la ley, que no se aplica.

Lo que yo intento es afrontar el pasado con toda la complejidad posible, que es lo que creo que hay que hacer. En el caso de la guerra y todos. El movimiento para la recuperación de la Memoria Histórica me parecía bien, aunque el nombre no me gustase.

De afrontar el pasado trata su nuevo libro.

Sí. Venimos de donde venimos. No podemos cambiar ni enmascarar el pasado. Yo vengo de una familia franquista y el héroe de mi familia era un chaval falangista que fue a la guerra con Franco. No se puede decir que en este país éramos antifranquistas. Como decía Vázquez Montalbán «en este país los antifranquistas cabían en un autobús». Hay gente que dice que debemos dejar el pasado atrás y es un error monumental porque forma parte del presente. Y porque la única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. En el momento en que olvidas tu peor pasado estás preparado para repetirlo.

¿Le han dado hostias hasta en el carné de identidad por escribir otra novela sobre la Guerra Civil, como le advertía Trueba?

Un escritor debe exponerse a estas cosas. De momento me han tratado mejor que nunca. En tres días estoy en las listas de los más vendidos.

La obra va más allá de la guerra.

Este libro habla sobre la herencia de la Guerra Civil, sobre lo que hemos hecho con eso. Tendríamos que estar de acuerdo sobre nuestro pasado en aspectos muy elementales y no lo estamos. Y cuidado porque el poder usa eso para sus propósitos.

¿A qué se refiere?

A los partidos políticos, a que como no hay acuerdo cada uno manipula el pasado de acuerdo a su conveniencia. Y el deber de los escritores es mirar el pasado como es de verdad.

Algunas formas del pasado también vuelven. Sólo hay que escuchar a Trump.

Efectivamente. Este hombre cree como en los años 30 que la guerra limpia, ha dicho que es necesaria y busca enemigos, llámense judíos, llámese Europa. Esto lo hacemos mucho, la casta, la España que nos roba... Hay que tener un enemigo.

¿Ha conseguido reconciliarse con su pasado?

Este libro complementa 'Soldados de Salamina', en la medida en que era una reivindicación de la República. En este caso hay una asunción de mi propio pasado. Yo me preguntaba por qué un chaval de 17 años se alista en el ejército de Franco. Los novelistas lo que hacemos es formular preguntas de la manera más compleja posible. Y lo que tenemos prohibido es contestarlas. Eso lo debe hacer el lector. Hay gente que me pregunta si esto ha sido una terapia. Ahora hay escritores que reniegan de que la literatura sea terapéutica. Cómo que no. En mi caso había necesidad de echar fuera demonios.

Para eso es necesario hacer un ejercicio de sinceridad absoluta.

Como escritor soy un kamikaze. Hay que ir a fondo. Tú creas unas reglas del juego y hay que seguirlas y si te dicen que debes narrar las mayores atrocidades lo haces.

También se desmitifica los motivos de muchas chavales para tomar partido en la guerra.

Mena se metió sin saber dónde se metían. Creía que la guerra era otra cosa. Son los niños los que hacen la guerra, lo hemos olvidado. Van creyendo que salvarán familias y luego no sucede así.

Nombraba antes a Trueba y me sorprende las revelaciones sobre él en el libro.

Es muy importante. Las novelas hablan de las vidas privadas de muchas personas. En este caso de David, de mi madre... Lo que pasa que David es famoso, pero se cuentan intimidades mayores de otros.