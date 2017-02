Un valenciano dirigirá el Prado

Los responsables del Museo del Prado -patronato, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y los propios gestores- han evitado que la búsqueda de un sucesor para Miguel Zugaza se convierta en una guerra interna en la pinacoteca más importante. La comisión creada para elegir a su sustituto decidió ayer, en una reunión sorprendentemente corta, postular a Miguel Falomir, número dos de la pinacoteca desde junio de 2015.

Su nombre, que el Prado no quiso confirmar de forma oficial, será trasladado a la próxima reunión del patronato para que sea aprobado el 15 de marzo. Después, se trasladará esta decisión al titular de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para que el Consejo de Ministros apruebe el relevo.

La candidatura del valenciano Falomir se gestó en las últimas semanas para evitar tensiones. Miguel Zugaza anunció su salida para dirigir el Museo de Bellas Artes de Bilbao el pasado 30 de noviembre. Alegó que quería volver a casa, tanto en el aspecto profesional -había trabajado en la entidad vizcaína antes de llegar al Prado entre 1995 y 2001- como en el personal.

Ponía punto y final a tres lustros en el que Zugaza ha dado un notable impulso al Prado, aunque se marcha sin conseguir uno de sus principales sueños: el que el 'Guernica' de Pablo Picasso descanse en el edificio de Villanueva o en algunas de sus ampliaciones.

Pero Zugaza, que se encuentra en el último mes de mandato, se encontró con la oposición del propio presidente del patronato, José Pedro Pérez-Llorca, que quería dejar las cosas como están. Los estatutos del Prado indican que la fecha de nacimiento del genio malagueño (1881) es la frontera para sus cuadros.

Otros posibles candidatos

Después de tantear otras posibles candidaturas -como la experta en El Greco, Leticia Ruiz-, los miembros de la comisión, entre los que se encuentran Zugaza y Pérez-Llorca, decidieron apostar por el director adjunto de Conservación e Investigación, y dar continuidad a la gestión actual. Valenciano (1966), Falomir se licenció en Historia del Arte en la universidad de su ciudad natal con premio extraordinario. Fue luego becado FPI del Ministerio de Educación y Ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En 1993 se doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y disfruta después de dos años de una beca Fulbright posdoctoral en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Asimismo es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y en 1997 es nombrado jefe de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700) del Prado. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades europeas y americanas.

En el museo madrileño, según apuntaba Efe ayer, ha liderado «un importantísimo avance» en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento, a la que ha dedicado varios libros y más de una cincuentena de artículos publicados en Europa y Estados Unidos.

Además, ha promovido la restauración de importantes obras de Tiziano, Tintoretto, Veronese o Rafael y ha comisariado exposiciones dedicadas a Tiziano, Tintoretto, al retrato en el Renacimiento o al último Rafael. El reconocimiento internacional en su ámbito de especialización le llegó con su nombramiento, entre 2008 y 2010, como Andrew Mellon Professor del CASVA (Center on Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery de Washington). Es miembro del Comitato Scientifico de la Fondazione Tiziano en Pieve di Cadore.