Seleccionan 24 documentales y 15 películas de ficción para la futura RTVV

El Alto Consejo Consultivo de radiodifusión, televisión y otros medios de comunicación ha seleccionado un total de 24 documentales y 15 películas de ficción para la futura Radiotelevisión Valenciana (RTVV) presentados por 33 productoras.

En una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el Alto Consejo hace pública la puntuación obtenida por los proyectos, aunque recuerda que ello no implica la aceptación de los presupuestos presentados. En el apartado de documentales, la mayor puntuación (205 puntos) la han obtenido 'Mariola, serra de llibertat' y 'El somni modernista', de Documentart; seguido de 'Five days to dance', de Suica Films (204); 'La porta blava', de Diodo Media (202); 'Dolçaina: del carrer a l'aula', de 1000Tretze (201), y 'Sorolla', de Docuproducciones (198).

La productora con más proyectos seleccionados ha sido InfoTV, con un total de cuatro documentales: 'Moriscos valencians oblidats' (197), 'Del Montgó a Manhattan' (197), 'Algèria, el meu país' (193), y 'Valencians de Mallorca' (192).

En cuanto a los largometrajes acabados, las mayores puntuaciones las han recibido 'Novatos', de Marta Cabrera (198); 'Orson West', de DACSA (195); 'La familia (Dementia)', de Tarannà (190); 'En la ciudad sin brújula', de Savinelli Films (190); 'La mare', de Olivo Film (184), e 'Inocente', de Miguel Ángel Poveda (181).

Le siguen 'Matar al rey', de Stanbrook (177); 'El arca de Noé', de Jaibo Films (175); 'Juegos de familia', de GAIA (174); 'La vida inesperada' (173) y 'Mi panadería en Brooklyn' (172), de La Canica; 'Brava', de Paloma Mora (164); 'El collar de sal', de Tiempos Difíciles (161); 'Shadows in the distance', de Orlando Bosch (161), y 'La noche que mi madre...', de La Noche Movie (155).

Por otra parte, la CVMC ha recibido un total de 72 propuestas para el nombre de la nueva radiotelevisión, mientras que 31 empresas se han presentado para desarrollar la identidad visual de la nueva marca.