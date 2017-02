Las galerías valencianas toman Madrid

valencia. Las galerías valencianas se reivindican en Madrid. La Comunitat se ha convertido en este 2017 en la tercera región española en tener mayor representatividad en la cita del arte contemporáneo más relevante del país como es Arco, un evento imprescindible que se inaugura mañana y que hasta el domingo concentrará a más de 200 galerías de todo el mundo. Ilusión y optimismo son los sentimientos que manejan desde Espaivisor, Luis Adelantado, Rosa Santos y la alicantina Aural. Los malos tiempos, coinciden, están quedando atrás. Además, a ellas se ha sumado en este ejercicio Espai Tactel, que forma parte del programa 'Opening' destinado a galerías que llevan en funcionamiento menos de siete años. Hacía algo más de diez años que la Comunitat no contaba con hasta cinco galerías en la capital de España. Y, además, otras tantas que acuden a Madrid a las distintas citas artísticas alternativas que durante esta semana surgen a la sombra de Arco. Concretamente, más de una decena de espacios valencianos se instalan en la capital de España.

«Venimos con mucha ilusión. Con un 'stand' muy cuidado, con un diseño de obras que funcionen entre sí. Con artistas muy potentes, y con precios muy flexibles», asegura a LAS PROVINCIAS Begoña Martínez, de Aural. Para ella, este tipo de eventos sirven para ganar visibilidad. «Si ya es complicado para una galería de provincias, nosotros aún somos la periferia de la periferia. No tenemos apoyo en casa. El coleccionismo de la Comunitat no se activa, por lo que tenemos que salir fuera», asevera. Entre la nómina de artistas, Aural se presenta con creadores como Anna Bella Geiger, Concha Jerez, Fernando Sinhaga, Ingrid Wildi Merino, Isaac Montoya o Javier Vallhonrat, entre otros.

Desde la galería de Luis Adelantado lo tienen muy claro: a Arco hay que llevar lo más potente porque es «un escaparate en el que no sólo se venden obras, sino que se toma el pulso al arte contemporáneo», cuenta Isabel Puig. Tanto es así que, afirma, la propia galería «ha crecido de la mano con Arco». Por ello, apuestan por mostrar a sus mejores autores en la feria. Son optimistas con la edición de 2017. «Las previsiones del año anterior fueron muy buenas», confiesan. Así que aterrizarán mañana con un expositor de 125 metros cuadrados en los que se podrá ver la obra de trece artistas como Irma Álvarez-Laviada, Gonçalo Barreiros, Ting -Ting, Cheng, Marius Engh, Fuentesal & Arenillas, Luis Gordillo, Rubén Guerrero, Folkert de Jong, Álex Marco, Mathieu Mercier, Camila Oliveira Fairclough, Yann Sérandour y Darío Villalba.

Desde Espaivisor, su directora Miriam Lozano afirma a este periódico que acuden a Arco «con buenas vibraciones». «Yo creo que la crisis de hace unos años ha pasado, todo está más relajado. Pero a este tipo de citas, a las que dedicas tanto esfuerzo, siempre vas con pies de plomo. Hay muchas expectativos pero confías en tu proyecto», afirma. En su caso, en esta edición centran el foco, «aunque no de forma intencionada», en artistas valencianos como Ángeles Marco, Ximo Berenguer, Patricia Gómez y María Jesús González o Bleda y Rosa.

«Hemos luchado como si no hubiera un mañana para estar en Arco. Hemos entrado por invitación directa y nos sentimos muy contentos. Hemos trabajado mucho y se demuestra que en esta feria acuden los que se esfuerzan, no las galerías que tienen más dinero», asevera Ismael Chappaz, de Espai Tactel. Él, junto a Juanma Menero llevan a Madrid la obra de los artistas Rosana Antolí y Fito Conesa. «Desde 2001, no había tantas galerías valencianas en Arco», concluye.

Pero no sólo de esta importante cita artística viven los espacios de arte privados de la región. Al resto de eventos alternativos que surgen estos días en Madrid también acude una importante representación de la región. Como ejemplo, en la feria Art Madrid17, que se celebra desde mañana en la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles, acuden las valencianas Alba Cabrera Gallery y la Galería Benlliure. Graciela Devincenzi de Alba Cabrera ha sido fiel durante doce años a esta feria. «Voy muy alegre y confiada. Siento cierta tranquilidad porque el año pasado fue muy bien», dice de una cita que «aprovecha la coyuntura y el coleccionismo que estos días inunda Madrid». En esta línea, para Vicente Segrelles, de Benlliure, este evento sirve de «termómetro para darte cuenta de cómo esta el mercado».

Por otra parte, la presencia valenciana en la Drawing Room, que también comienza mañana, llega de la mano de Galería Punto, Paz y Comedias y Set Espai d'Art. La peculiaridad de este certamen, que se orienta sólo al dibujo, obliga, según los galeristas, a llevar a buenos artistas. Así lo hacen desde Punto, que apuestan por un artista como Joan Cardells, excomponente de Equipo Realidad.