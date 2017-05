«Deben encontrar a alguien que pueda hacer el trabajo tan bien como Traub»

Ha sido su décima vez en el Palau de la Música de Valencia desde su debut. Y esta vez ha llegado con un instrumento nuevo, que estrenaba aquí. El piano tiene las cuerdas rectas y paralelas, en lugar de las diagonales tradicionales. Ofreció dos recitales a propósito del 30 aniversario del auditorio.

¿Cómo valora su trabajo esta semana con la Orquesta de Valencia?

He encontrado a la orquesta en gran forma. Yo conozco a esta Orquesta desde hace mucho tiempo, toqué por primera vez en 1958 con esta orquesta, así que tengo ciertos recuerdos. Creo que Yaron Traub ha hecho un magnífico trabajo, la Orquesta ha aumentado mucho en sonoridad y calidad de sonido. Ha conseguido un desarrollo muy importante. Para mí ha sido un placer tocar con ellos y con él en particular.

¿Cuáles serían las mayores virtudes de la Orquesta y qué debería mejorar?

Siempre se dice, y con razón, que las cuerdas es lo que puede mejorar un director. Los vientos, son solistas y dependen de las calidades individuales, la mejora colectiva se da en la cuerda. La cuerda de esta orquesta tiene una buena pasta sonora, una gran diversidad y amplias posibilidades dinámicas que van desde el 'piano' al 'forte' que para Beethoven resulta realmente ideal. En los vientos, el director tiene menos que hacer, depende del instrumentista, pero en la cuerda es donde se ve el trabajo; por ejemplo, en la cuerda hay 14 violines mientras que los oboes son uno o dos, es en la cuerda donde se ve el trabajo del director; un director no puede mejorar el nivel del individuo, pero sí del grupo. No quiero decir que los vientos no sean buenos, pero sí que el trabajo se ve en la cuerda.

Durante los ensayos, ¿ha habido algún tipo de disparidad de pareceres entre usted y el maestro Traub?

No, no hubo nada de eso. Hubo ciertas cosas que para mí eran importantes y me permití mencionarlas.

Sabe que se ha anunciado que Yaron Traub no continuará como titularidad, ¿qué opinión le merece la decisión?

En eso no puedo hacer declaraciones. No conozco las razones. Lo único que puedo documentar es que el trabajo que ha hecho Yaron Traub es magnífico y desear que, si él se va, encuentren a alguien que pueda hacer el trabajo por lo menos tan bien como él lo ha hecho. Es lo único que puedo desear. Eso hay que preguntárselo a él. El director es el único que sabe si llevó a término su trabajo o no. Yo lo único que puedo decir es que la última vez que estuve fue hace unos años y la orquesta ha mejorado considerablemente.

Es sabido que su relación con Traub es muy estrecha desde su época en Chicago y Bayreuth, y en gran medida usted ha empezado a colaborar con la orquesta en tiempos modernos gracias a él. Si Traub abandona la titularidad, ¿continuará tocando con la orquesta?

Mire, en este momento tengo demasiadas cosas en la cabeza, hemos abierto una nueva academia en Berlin y el 4 de marzo abrimos una sala en de conciertos en Berlin. tampoco he venido a Valencia tan a menudo. Cuando puedo, vengo, me gusta mucho venir a España y a Valencia en particular, y la Orquesta de Valencia es la única en España con la que he tenido una relación larga, aunque no sea muy intensa.

Se rumorea que quiere volver para el 60 aniversario de su debut en Valencia. ¿Es cierto?

Me encanta tocar en el Palau de la Música, tiene muy buena acústica tanto en recital como con orquesta. Para eso tendrán que querer que venga y yo poder. Que ellos quieran y que yo tenga el tiempo para poder hacerlo.