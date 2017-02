Ramón Pernas: «Mi infancia es mi patria y la de toda una generación»

«Por mí y por todos mis compañeros», así comienza el nuevo libro de Ramón Pernas, 'El libro de Jonás', con una frase que transporta a los juegos infantiles de su generación. Y es que esta novela fantástica e intimista a la vez, presenta una reflexión melancólica sobre el paso del tiempo y la vejez.

Al autor de largo recorrido, con varios premios que lo avalan, le gusta viajar al pasado con sus obras. Sus historias son crecederas como aquellos abrigos largos que le compraba su madre cuando era pequeño. Van creciendo con él hasta que los protagonistas tienen su misma edad. «Por eso últimamente la edad crepuscular está tan presente».

En 'El libro de Jonás' Pernas vuelve a la infancia, «etapa que marca nuestra vida». «Mi infancia es mi patria y la de toda una generación que soñábamos en blanco y negro», explica el autor. Pero aunque los tiempos cambian «las inquietudes, los sentimientos y las emociones son las mismas» y eso es precisamente lo que evidencia el escritor en su décima novela que «nace del recuerdo, de pasear por mi pueblo de Galicia y ver que muchos de los chavales que yo conocí con diez años ya no están. Me planteé devolverles esa memoria que es la mía también. La nostalgia y la melancolía es conjunta».

Todo comienza en el pueblo gallego costero de Vilaponte, que aunque no es el suyo (Viveiro) lo conoce bastante bien. «Necesito visualizar bien los lugares para luego ubicar a mis lectores y que mejor que mi Galicia para transmitirles esa nostalgia. Yo me considero deudor y un eslabón en la cadena de autores que queremos escribir el gallego en castellano por eso Vilaponte es mi origen y mi destino pero también un estado de ánimo que no es ajeno a ninguna generación que han vivido allí», alega Pernas.

A ese territorio se arraigan las vidas de los protagonistas: Justo Pastor y sus tres hermanas; su íntimo amigo de la niñez; Humberto Rey, el marinero; el sastre.. que «tienen más de mis amigos lejanos que de mí», declara el autor que asegura que las historias no son reales pero si verosímiles, «cualquiera puede sentirse reflejado, sobre todo con el amigo que tiene Justo, al cual no pongo nombre y es anónimo precisamente para que los lectores viajen también a su infancia».

Pero además del canto a la amistad la obra es un homenaje al amor, a amar sin tiempos. «El deseo y la pasión no tienen fecha de caducidad y nos mantiene vivos y lúcidos. El amor verdadero es el imperecedero y el que se consolida cuando se tiene 60 o más años como ocurre con los protagonistas, y es el mismo amor que siente un veinteañero. La juventud está sobrevalorada y la senectud desprestigiada».

Hoy vivimos muy rápido sin demasiado tiempo a detenernos y comprender nuestro alrededor. «La vida no tiene un manual de instrucciones» y es entonces cuando se recurre al poder sanador de los libros que guían y forman a las personas. «Yo digo que Vilaponte no es pueblo hasta que no tiene librería. Los libros nos hacen libres, tolerantes e independientes. Éramos un país en blanco y negro y ahora tiene muchos colores y en parte es por el poder que tiene la literatura de cambiar el mundo, porque en ella está todo: la vida, la muerte, la felicidad, el paisaje...», expresa Pernas.

Por ello aunque 'El libro de Jonás' es un reflejo del paso de la vida, la muerte también se hace un hueco en la novela y se convierte en un personaje más porque «son pactos que tengo yo con el diablo y la literatura. El diablo hace un cameo y a la muerte la muestro de forma natural, existe porque existe la vida y hay que tratarla sin más». Los personajes viven la muerte, el dolor, pero a la vez la paz y serenidad. Así es la vida.

Una existencia que «está falta de fantasía». Justo, el protagonista, pierde un ojo en la niñez y recurre a ella. «Hay que meterle magia a nuestras vidas para sorprender porque no hay nada más extraordinario que lo ordinario. Yo nací con fantasía y con la lectura comencé a soñar. Leí libros tan inspiradores y fantásticos como espero que sean los míos», expresa. Su panteón literario es muy amplio pero en la novela cita parte de su cronología literaria que está compuesta por autores como Tolstoi, Valle-Inclán, Homero, Kafka, Pepe Hierro, Rubén Darío o Vila- Matas.

Este libro de Pernas es un capitulo más de un libro único que va dando a sus lectores cada dos años. Y esta es la segunda entrega de la 'Trilogía de lo adioses' que arrancó con 'Hotel Paradiso' que recibió el premio Azorín. «Esta obra terminada ya no es mía , ya ha pasado a ser de mis lectores pero como mi cabeza está llena de pájaros, seguiré escribiendo que es como mejor me lo paso».