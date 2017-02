La baronesa Thyssen no se siente «fiscalmente maltratada», pero sí «un poco abandonada» en la atención institucional hacia ella y a su colección de arte. «Vale más de 1.000 millones -dice- y no puede estar en situación de precariedad». Tita Cervera necesita «liquidez» y no descarta vender otra pieza estelar de su colección para obtenerla. Aunque «desea» que sus cuadros sigan en España, quiere «aclarar» los asuntos fiscales para alcanzar un acuerdo satisfactorio, duradero y quizá «definitivo» para que las 430 obras de su colección sigan en el Palacio de Villahermosa.

Ese es su deseo, pero quiere que en el nuevo acuerdo «se reinterpreten los temas fiscales, como se acordó en el año 2000». Así lo dijo Carmen Cervera en la presentación de la exposición 'Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias', que trae 90 obras maestras al Museo Thyssen en el 25 cumpleaños de la casa.

No descarta la aristócrata y mecenas vender alguna de las piezas de su valiosa colección, como ya hizo en 2012 con 'La esclusa' de Constable, adjudicada en Londres por 28 millones de euros. «Necesito liquidez», dijo entonces y ha repetido ahora la baronesa. «No percibo nada de la Fundación por asistir a los patronatos; no me pagan ni el taxi. No quiero nada, pero no puedo asumir no tener liquidez. Ni pretendo ni quiero sacar dinero y todo lo he hecho con mucho cariño», dijo. «Tuve que vender el Constable después de habérselo ofrecido a plazos a diferentes patronatos de museos españoles», recordó.

«No quiero vender, pero no lo descarto, y lo sentiría mucho como coleccionista», insistió Tita Cervera.