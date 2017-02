Juan Fabuel lleva sus paisajes lunares a la Fundación Bancaja

valencia. El artista valenciano Juan Fabuel se ha pasado desde 2009 fotografiando algunos de los paisajes más bellos del Mediterráneo. Desde Almería a Cerdeña, pasando por Creta o La Gomera, el creador ha buscado inmortalizar los parajes más abruptos de esta zona del planeta. Pero lo ha hecho con una particularidad: sólo a la luz de la luna. Sin medios artificiales, sin 'flash' y con una

El resultado del proyecto, '14.24. The space between' se puede contemplar desde ayer en la Fundación Bancaja de Valencia. La muestra, integrada por 36 fotografías de pequeño y gran formato -algunas tienen hasta cerca de dos metros- pone el objetivo en los espacios más singulares de esta área geográfica. Pero en las imágenes de Fabuel no hay drama. Sólo naturaleza. Pese a ello, esos espacios que pueden ser sinónimo de belleza y descanso también son, para una parte de la población «sinónimo de incertidumbre, miedo y esperanza». Porque para el creador, según confesó ayer durante la presentación, «mostrar el dolor lo dejo para otros, pero inevitablemente esos espacios remiten a las migraciones».

Las instantáneas, que se acompañan, además, de una instalación y un audiovisual, han sido tomadas con una cámara analógica, por lo que, dijo Fabuel, en el proceso creativo también estaba la incertidumbre de saber qué es lo que había atrapado el objetivo. La obligación de tomar las imágenes a la luz de la luna sólo daba un corto margen de tiempo al autor. Por ello, y en ocasiones solo, pasaba horas en los enclaves que iba a fotografiar.

Asimismo, las obras no tienen título, por lo que la dificultad de ubicar los paisajes obliga a los espectadores a «seguir buscando porque saben que hay algo más allá».

La muestra, comisariada por la profesora titular de fotografía de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia (EASD), Tana Capó, se podrá visitar hasta el 21 de mayo.