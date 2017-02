«Más que festivales, nos gusta reventar las salas de conciertos»

Canciones con letras plagadas de ironía y sonidos que recorren el punk, el rock y la electrónica, León Benavente regresa a Valencia para «hacer fieles en los conciertos». La banda presentó su último disco, '2', el pasado junio en el Teatre El Musical y mañana actuará en la sala Moon de Valencia con el cartel de 'sold out'. Luis Rodríguez, el guitarrista de la formación, defiende que el grupo demuestra su oficio encima del escenario: «Somos bastante malos con el marketing. Lo nuestro es convencer a base de hostias sonoras». León Benavente repartirá bofetadas musicales hasta diciembre, es decir, estará recorriendo el país concierto a concierto y tiene previsto cerrar actuaciones en América. «Más que festivales, nos gusta reventar salas de conciertos», asegura. «El grupo se consolida», apunta el guitarrista, quien defiende que la música es «una carrera de fondo. Se necesita mucha vocación, tener fe y disfrutar de lo que haces con independencia de la respuesta del público».

León Benavente está más que satisfecho del 'feedback' de sus seguidores. «Es impagable. No queremos pensar en ello por miedo a que se estropee. Nos centramos en nuestro trabajo, en crear canciones que nos gusten y en tener el control en aquello que depende de nuestra música».

Parafraseando la canción 'Tipo D' del último disco, ¿León Benavente tiene el éxito que se merece? «La cuestión es peliaguda porque habrá gente que crea que no nos merecemos nada y otros que piensen lo contrario, pero lo cierto es que nosotros somos honestos y peleamos cada canción. No nos han regalado nada». En este punto recuerda que los músicos de la formación, que también trabajan para Nacho Vegas y otras bandas, han tenido todo tipo de empleos al margen y durante las más de dos décadas que Abraham Boba y él llevan en la música. «Nadie olvida el pasado, pero ahora toca disfrutar y tocar en todos los lugares del país», matiza. Lejos de una de las letras de '2' («quiero que esta canción sea un hit, quiero convencerte de que lo que está sonando es un hit»), León Benavente no es fruto de un exitazo comercial, pero sí ha publicado con la multinacional Warner. «Nos apetecía probar, no teníamos ninguna necesidad, pero sí deseábamos tener un mayor alcance. No sentimos que nos hemos vendido porque la última palabra sobre las decisiones artísticas recae en el grupo».

La banda se ha hecho un nombre dentro del panorama independiente español, donde figuran Vetusta Morla, Love of Lesbian y los valencianos La Habitación Roja. «La escena independiente se ha convertido con el paso del tiempo en menos 'underground' y más masiva». A su juicio, surgen propuestas musicales interesantes, algo que aprecia como «un síntoma de salud». Luis Rodríguez admite que no se siente cómodo con las etiquetas y los lugares comunes. Él, en nombre de León Benavente, defiende y repite una palabra: honestidad.