La juez del IVAM levanta el secreto tras el registro de la nave de Bétera

valencia. El secreto del caso IVAM ha sido breve. La instructora ha decidido levantar ya la medida excepcional que acordó la semana pasada tras recibir una comunicación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El secreto se adoptó básicamente para proceder a la entrada y registro en una de las naves que la empresa de transportes, habitual contratista del IVAM, tiene en el municipio de Bétera. Tras seis horas de inspección, los especialistas de la Policía Nacional requisaron algunas supuestas obras de arte. El material se conservó en unas instalaciones del museo en Ribarroja. La juez ha convocado a las partes para informar del material decomisado el pasado jueves.

Las pesquisas se han orientado desde finales del año pasado hacia el círculo más personal de Consuelo Císcar, la que fuera directora del IVAM durante diez años. De hecho, la juez solicitó a dos de sus hijas que acreditaran la adquisición de once obras de diferentes artistas que las descendientes cedieron para exposiciones en el museo. Se da la circunstancia de que prestar una obra para una exposición aumenta su valor y ofrece más facilidades para su venta. Consuelo Císcar dijo primero que las obras pertenecían a sus hijas. No obstante, tras el requerimiento de la juez rectificó. Envió un escrito en el que admitía que, en realidad, las obras las había comprado ella y que luego se las regalaba a sus hijas por diferentes celebraciones o eventos familiares. Añadió que debido al tiempo transcurrido ya no conservaba facturas. Y tampoco tiene obligación de hacerlo, precisó su defensa.

Algo similar sucede con su hijo Rablaci. Las pesquisas estrechan el cerco respecto al hijo de Rafael Blasco, pero de momento no tiene la condición de investigado. Los agentes sospechan que el joven aprovechaba las exposiciones del IVAM en el extranjero para montar sus propias muestras a través de las contratistas habituales de la institución cultural. Císcar dijo que se lo pagaba ella a título personal.