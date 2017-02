Rodrigo Cea, guionista: «El microteatro es la sangre nueva de la escena convencional»

Su cabeza está llena de 'spams' y tiene que volcarlos de alguna manera. Primero fueron reflexiones en Facebook y después relatos en un blog. Un 'hobby' del cuál le salió una segunda profesión. Rodrigo Cea se ha convertido en guionista, además de abogado. Escribir un monólogo a la semana para la radio fue un reto que llegó por accidente y que superó con éxito. Ahora se adentra en el mundo teatral con su obra 'El detenido' que se podrá ver en el Microteatre València durante todo el mes de febrero. Emocionado con el resultado y la respuesta del público, espera nuevas oportunidades para poder vivir del arte.

Estudiante de derecho y actualmente abogado. ¿Cuándo comienza su carrera profesional como guionista?

Hace cuatro años ni sabía lo que era ser guionista. Desde pequeño he leído bastante y aunque digan que el derecho y la literatura no se parecen yo opino al contrario, porque hay que ser muy creativo a la hora de exponer un caso o crear una demanda. Los dos mundos están conectados. Mis andaduras como guionista comenzaron por accidente. Escribía relatos en un blog y fueron mis tonterías en Facebook las que me llevaron como monologuista a la radio y descubrí una vertiente profesional de lo que era un 'hobby'.

De la radio y los monólogos se adentra por primera vez en el mundo del microteatro. ¿Piensa que es la esperanza para volver a tener más espectadores teatrales?

No sólo la esperanza sino la sangre nueva del teatro. Es una manera de que la gente que proviene del mundo amateur como yo pueda adentrarse en ese mundo. Es un portal para nuevos actores, directores y escritores; y para el público supone una experiencia nueva. El microteatro es cercano, se elimina la tarima y el actor deja de estar por encima de ti y todos pasamos a estar al mismo nivel. El público se siente uno más de la obra por eso las emociones están a flor de piel en todos.

Se estrena con la obra 'El detenido' en la que junta sus dos profesiones. ¿Qué tiene de especial que en una semana desde su estreno ha conseguido llenar todas sus sesiones?

La gente quiere que le cuentes historias y nosotros hemos ofrecido más que eso. Una trama que no se olvida al llegar a casa porque deja un mensaje. Comienza como una comedia que acaba en un drama sin perder los destellos cómicos, pero entre risa y risa hay moraleja porque yo no concibo escribir una historia sin más. Está nace de un caso que me encontré en clase mientras estudiaba en la universidad a la que he añadido unos toques de ficción. El trasfondo es complicado y a la gente le impacta e incluso le emociona. En 15 minutos hemos conseguido que la gente pase de la risa al llanto.

Tanto los actores, Simó Martí y Edu Santamaría, cómo usted son expertos en la comedia. ¿El humor en estos tiempos es necesario en todos los aspectos de la vida?

La comedia es necesaria y es el arte más complejo. Entre todos los géneros me parece el más complicado. Hacer reír no es fácil, cada persona tiene unos baremos. Pero se necesita hoy en día sobre todo para dejar ver los entresijos de un sistema o de una persona en el poder. Con la comedia parece que las cosas se entienden mejor y más claras. Y ese concepto lo comparto con los dos actores. Somos amigos desde hace tiempo y al trabajar juntos nos retroalimentamos. Nos conocemos tanto que pensamos todos como una cabeza y eso se refleja en la obra.

Valencia tiene una gran cantera de cómicos pero ¿hay industria?

No hay industria y es una pena porque hay gente brutal. La gente se tiene que ir a Madrid a hacer bolos porque en Valencia ni hay teatros, ni hay una televisión con un 'late night' como puede tener TV3 o Telemadrid.

¿Qué deberían hacer las instituciones para evitar esta fuga de artistas?

Los artistas no se van, se tienen que ir. Las instituciones deberían poner más espacios al servicio de los artistas. Necesitamos lugares para contar historias. En mi caso poco a poco meto cabeza pero por ejemplo con el teatro no conseguiremos ni un salario mínimo entre los tres. Con lo cual es un sistema que no da para vivir. Entonces dedicarte sólo a esto hoy en día es prácticamente imposible.

¿Tiene futuros proyectos en relación con el teatro o no se cierra a ninguna disciplina como guionista?

Ya hay proyectos en marcha incluso con mis dos compañeros, Martí y Santamaría. Estamos preparando maldades innovadoras para intentar sorprender de nuevo. Pero no me cierro ninguna puerta. Todo lo que sea creativo yo me animo si hay ofertas claro. Pero continuaré con mis relatos y con mis guiones cinematográficos porque quien sabe, igual se cumple mi sueño de hacer una serie.